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人夫意外發現愛妻「祕密相簿」　打開一看崩潰：想帶女兒逃跑

男子意外發現妻子「網路隱藏帳戶」　打開後他的婚姻崩潰了

▲國外一名男子意外發現了妻子隱藏的「祕密帳號」，在裡面發現了令他崩潰的真相。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名男子在好不容易擺脫了一段「有毒、虐待性」的感情後，經同事介紹認識了新女友，並且與她結婚生子。沒想到在結婚多年後，男子意外發現了妻子在網路上隱藏的「祕密帳號」，他禁不住好奇點了進去，在裡面發現了令他崩潰的真相。

一名自稱36歲的網友在Reddit上發文，表示自己9年前剛與一名女子結束一段「有毒的、我敢說是虐待性的長期關係」，他切斷了與前女友所有的聯繫，並且再也不曾聯絡對方。之後透過同事介紹認識了另一名新女友「貝莉」（Bailey）。貝莉雖然也知道前女友這個人，但兩人並不是朋友。

男子與貝莉交往數年，在疫情結束後結婚，兩人一起買了房子並且生下一個孩子。妻子懷孕的過程有些波折，因為貝莉患有多囊性卵巢綜合症，但去年終於生下了兩人的第一個女兒，也讓男子覺得自己終於得到追求已久的幸福。

然而，男子不久之前把自己的筆電弄壞，而當時妻子不在家，他便在未徵求妻子許可的狀況下，打開妻子工作用的平板電腦查詢稅務資料。然而當他打開網路瀏覽器，卻發現妻子有一個他從不知道的祕密帳號，帳號裡還有一個標記為「XX」的相簿。

點開相簿前，他本來猜想可能會發現妻子不為人知的隱私祕密，比如外遇，比如裸照；但是當他真正打開相簿，發現的卻是整整348張他「前女友」的照片，「那個折磨我、讓我覺得自己毫無價值的女人」。

相簿中收藏的前女友的照片，最早可以追溯到他第一次和貝莉約會時，最近還在2週前更新過。這些照片的範圍從前女友與家人的擺拍到她工作時的照片。他補充，「連她畢業紀念冊上的照片都有，我不知道貝莉怎麼找到她高中畢業紀念冊上的照片？」他繼續描述這些收藏，「度假照片、證件照、她在人群中的照片、影片截圖、螢幕截圖、錄影。只有她。照片中的其他人會被隨便塗掉，或者會被裁切放大，只顯示我的前任。」

男子稱他前女友在社群媒體上非常低調，根本無法想像妻子得花多少功夫才能收集到這麼多照片。更令人不安的是，他在另一個相簿裡找到放大他前任髮型、服裝、使用的水壺照片，再想想妻子最近開始變換的髮型，讓男子感到不寒而慄。

「所以基本上，我近十年的伴侶一直是個『單身白人女性』，她一直暗中追蹤我的前女友，甚至買了一模一樣的衣服，換了她的髮型，現在我開始意識到貝莉多年來的新興趣都只是我前任的。貝莉把自己變成了我的前任。」他在文章中如此總結。

這位心煩意亂的丈夫覺得自己受到背叛，「一切都感覺像個謊言。我們的愛感覺像個謊言。我們分享的東西感覺像個謊言。我吐了，驚恐發作。我看著我們的女兒，感覺被背叛。我還沒有面對她。我不知道我是否做得到。我只想帶著我們的女兒逃跑。我想印出她所有的照片，把它們放在桌子上，然後消失。」

男子的故事在Reddit引起極大迴響，有人表示，「保留證據，準備逃跑，和律師連絡」、「我不想問這個問題，但你確定你的前任在另一個國家，最近有人和她說過話嗎？你妻子的行為非常令人擔憂。」

也有人認為妻子的行為沒那麼糟，「她試圖取悅你，即便是以一種非常不健康的方式。你可以告訴她，你不喜歡這樣」、「讀完你在評論中寫的所有內容後，我不禁同情你的妻子。我覺得她只是需要幫助。老實說，這似乎更像是心理健康問題。」

也有人對男子陳述的故事存疑，「抱歉，但這聽起來像是個恐怖故事。」男子則表示，他也沒想到會引起這麼多關注，後來留言回應稱他正打算求助心理醫生。

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