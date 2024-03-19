懶得下廚每天點外賣！28歲男狂嗑「3食物」　肛門爆血一查竟已癌末

▲法拉齊斯因為糟糕的飲食習慣，28歲年紀輕輕，就患上了第四期結腸癌。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國男子法拉齊斯（Joe Faratzis）28歲就被診斷出患上第四期結腸癌，從此展開了長達5年與癌魔搏鬥的日子。法拉齊斯回憶，他是因為懶得烹飪，經常吃加工食品、紅肉和外賣，還很少吃蔬菜水果，所以才會罹患癌症，而在TikTok警告人們要重視身體發出的警訊，遠離「糟糕的飲食習慣」。

綜合外媒報導，多年來，法拉齊斯不時感覺到腹部有悶痛情形，每次彎腰疼痛感就變得更加劇烈，而且如廁後衞生紙上還會出現血跡，開始隱約感覺自己身體出現了問題。然而，法拉齊斯認為自己還年輕，加上電腦斷層掃描（CT）的成本很高，腸鏡的過程既不舒服又尷尬，因此法拉齊斯便對這些早期症狀置之不理。

隨著時間的推移，法拉齊斯某天坐在沙發上時，突然發現自己的臀部滲出血漬，於是他立即衝入廁所檢查，發現自己的肛門正在流血，嚇得他連忙趕到醫院求醫。院方為他進行了CT掃描和大腸鏡檢查後，證實法拉齊斯患上了第四期結腸癌，而且癌症已經擴散至他的肺部和肝臟，推算腸腫瘤恐在25歲時已存在。

後來，法拉齊斯接受手術，切除癌變的結腸，還進行了為期3個月的「FOLFOX」靜脈化療，和腹腔鏡手術，試圖去除病灶、令腫瘤縮小，不料肺部病變卻再次復發，導致法拉齊斯不得不反覆進行9到10次的手術與治療，還得忍受肺部塌陷等併發症，每3個月就要做一次胸部、腹部和骨盆掃描，來確認健康狀況。

幸運的是，在過去的一年裡，法拉齊斯再也沒有發生病變，讓他感覺自己的身體和生活已開始變好，一切都充滿希望。他最近在TikTok分享了他長達5年的抗癌路，同時也警告人們務必要重視自己的身體發出的警訊，遠離「糟糕的飲食習慣」。

他坦言，「我真的認為我的癌症是自己造成的。我吃了大量加工食品和紅肉，最喜歡吃火腿香腸、三明治和牛排。這真的很不好，我的飲食就是我患癌的罪魁禍首。這些含有添加劑的垃圾食物也會導致年輕人患病率激增，因此我要提醒大家千萬要注意飲食，並在身體出現狀況時，及早進行檢查。」