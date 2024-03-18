普丁宣布「壓倒性勝利」再連任6年！　各國反應一次看

▲普丁再度當選俄羅斯總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯大選17日落幕，總統普丁宣布獲得逾87%選票，以壓倒性勝利贏得連任，將繼續主宰國家6年，而《路透社》也整理各國政府或官員對於這場大選的回應。

美國白宮國安委員會發言人

「考慮到普丁如何監禁政治異議人士，並且阻止其他人參選、與他競爭，這場大選顯然既不自由也不公正。」

▲俄羅斯大選日，民眾在投票所外排隊參與「午」逆普丁（Noon against Putin）抗議行動。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基

「這些日子以來，俄羅斯獨裁者正在模擬另一場選舉。對於世界上每一個人來說都很清楚，正如歷史上經常發生的那樣，這號人物就是對權力有著病態的渴望，而且正在竭盡全力永遠統治下去。這種模仿選舉沒有、也不可能具有合法性。這個人應該在海牙（國際刑事法院）接受審判。這是我們必須確保的。」

德國外交部

「俄羅斯這場偽造的選舉既不自由也不公正，結果更不會讓任何人感到意外。普丁的統治是專制的，他仰賴的是審查、壓制與暴力。這場在烏克蘭被占領地區的『選舉』是無效的，也是另一次違反國際法的行為。」

▲一名烏克蘭男子在被俄羅斯控制的頓內茨克（Donetsk）投票站投票。（圖／路透）

英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）

「在烏克蘭領土上非法舉行選舉後，在俄羅斯的投票已經結束了，選民沒有選擇，也缺乏歐洲安全與合作組織（OSCE ）的獨立監督。這不是自由公正選舉看起來的模樣。」

波蘭外交部

「2024年3月15至17日，俄羅斯舉行了所謂的總統大選。投票是在對於社會極端壓迫的情況下進行的，因此不可能做出自由民主的選擇。」

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