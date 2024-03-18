納瓦尼遺孀現身投票！　數千民眾投票站外響應「午逆普丁」抗議

▲民眾在投票所外參與「『午』逆普丁」（Noon against Putin）抗議行動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯官方公布初步計票結果顯示，總統普丁目前已獲88%選票，幾乎篤定連任，準備再獲6年任期。與此同時，數千名已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的支持者，號召民眾到投票所抗議，目前各投票所已有至少80名抗議者被逮捕。

根據BBC、路透社報導，納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）17日前往俄羅斯駐柏林大使館投票，而在此之前她公布了一段影片，呼籲反對普丁的民眾響應「『午』逆普丁」（Noon against Putin）行動，在17日中午前往各地投票所排隊抗議。

▲納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）17日前往俄羅斯駐柏林大使館投票。（圖／路透）



尤莉雅說，「我們需要用選舉日表明我們的存在，我們的人數非常眾多。」她指出，在同一時間出現在投票站是一種非常簡單卻安全的行為，當局沒有理由禁止，卻能看見眾多志同道合的反對者。

事實上，正午時刻在投票所聚集抗議是納瓦尼去世前2周所提出的想法，他透過律師在社群媒體上寫道，「選舉日的抗議活動有機會成為真正的『全俄羅斯抗議行動』，每個人都可以在任何地方使用，數百萬人將能夠參與其中，數千萬人將見證這一切。」

▲▼民眾排隊參與「『午』逆普丁」（Noon against Putin）抗議行動。（圖／路透）



「午逆普丁」的具體行動包含投票普丁以外的候選人、破壞選票、投無效票，或是在選票寫上納瓦尼的名字，主要目的就是拉低普丁的票數。

外媒直擊俄羅斯海外投票所現場，發現有許多民眾拿著「停止戰爭」、「睜開眼睛」等看板在排隊等待，還有人手上拿著象徵俄羅斯反對派運動的白藍旗幟。參與者向記者表示，他們的行動目的就是戳破普丁的謊言，「普丁想分裂所有人，說我們是一個邊緣的小群體，但實際上我們有很多人。」

路透社指出，根據投票所現場觀察，應至少有數千人參加了「午逆普丁」的抗議活動；而BBC消息指出，目前俄羅斯各地有80人因涉嫌破壞投票所被捕，全國發生52起破壞事件，內政部已啟動33項刑事調查。