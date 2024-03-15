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普丁選後下一步？　學者預測「下令第2波動員」試探北約底線

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲普丁預期在大選後掌權至2030年。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統大選15日至17日登場，普丁任期預期將再延長6年，至少掌權至2030年。《美聯社》採訪的專家學者分析，比起選舉本身，更重要的是他在大選之後的行動，很可能包括下令第二波動員令，甚至於近年試探北約的底線。

俄羅斯總統大選開跑，最東邊的堪察加半島（Kamchatka Peninsula）於當地時間15日上午8時開放投票所，最西邊的加里寧格勒（Kaliningrad）則將在17日晚間8時結束投票。與此同時，俄羅斯占領的烏克蘭領土、包括克里米亞，也有開設投票所。

法新社與美聯社報導，隨著普丁所有主要政敵紛紛死亡、入獄或遭流放，當局也禁止少數競爭者參選，普丁將在這場選舉獲勝，意味著他將掌權整整30年，成為18世紀凱薩琳大帝以來，在位時間最長的俄羅斯領導人。

克里姆林宮宣稱，這次投票將展現國家完全支持總統針對烏克蘭的攻擊。異議人士呼籲17日在各地投票所外示威後，莫斯科官員也警告，投票期間不要舉行抗議活動。

與此同時，基輔把這場選舉稱為「鬧劇」，並且在大選前夕加大空襲邊境地區。俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）歷經至少3波空襲，導致2人喪生、多人受傷。俄羅斯國民警衛隊宣稱，正在庫斯克州（Kursk）擊退親烏民兵。

▲▼許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

▲2022年9月第一次動員令發布後，許多俄羅斯公民迅速離境。（圖／路透）

美聯社指出，普丁「跨過終點線之後會做些什麼，引起人們關注。對於許多觀察人士而言，也引發了焦慮。」

康乃爾大學教授羅森菲爾德（Bryn Rosenfeld）直言，「普丁通常會把不受歡迎的行動推遲到選舉之後」，而他在國內可能做出、最不受歡迎的舉動就是下令第2波動員令。普丁第一次下令動員是在2022年9月，當時不僅引發示威，也迫使大批俄羅斯人逃離家園。

美國軍事戰略智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）高級顧問詹金斯（Brian Michael Jenkins）也表示，「俄羅斯領袖正在討論『圍繞防衛需求鞏固整個俄羅斯社會』，這句話的確切含意還不完全清楚，卻暗示俄羅斯領導層了解到，普丁所描述的戰爭將持續很長一段時間，因此必須調動資源。換句話說，俄羅斯社會必須為了持久戰組織起來。」

不過，柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）高級研究員斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，普丁根本不需要動員，因為很多來自貧窮地區的俄羅斯人，已經為了獲取更優渥薪資而報名參戰。此外，普丁顯然相信戰爭正朝著有利於俄羅斯的方向發展，可能繼續堅持「結束衝突的唯一方式，就是讓烏克蘭坐到談判桌前」，「而這事實上意味著投降。」

▲▼摩爾多瓦接壤烏克蘭地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩爾多瓦分離區要求俄羅斯保護，引發俄烏戰爭升級的擔憂。圖為烏軍在烏克蘭與摩爾多瓦接壤地帶巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，儘管華府對於烏克蘭的援助有所停滯，但法國總統馬克宏與波蘭外交部長西科爾斯基（Radek Sikorski）最近都表示，「派兵支援基輔」至少在假設中不無可能。考慮到這些言論，普丁或許有動機試探北約的決心。

哈佛大學俄羅斯和歐亞研究中心（Davis Center for Russian and Eurasian Studies）執行主任瓦克羅斯（Alexandra Vacroux）假設，俄羅斯會在幾年內嘗試評估北約第5條，也就是「對其中一個成員國的攻擊，等同對所有30個成員國的攻擊」，其中不排除網路攻擊、而非公開軍事行動的可能性。

緊鄰烏克蘭的東歐小國摩爾多瓦（Moldova）並非北約成員國，但自戰爭爆發後，也越來越擔心成為莫斯科的目標。摩爾多瓦親俄分離主義人士控制的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區，2月曾向莫斯科提出「保護請求」，也讓外界憂心該地區成為烏俄戰爭新熱點。

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