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普丁首談納瓦尼之死「是件可悲的事」　原準備將他釋放

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社莫斯科17日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁今天表示，異議領袖納瓦尼之死是「可悲的事」，並說在他去世前數日原本準備以囚犯交換方式將他釋放，前提是納瓦尼不得返回俄羅斯。

納瓦尼（Alexei Navalny）2月16日在北極圈內的監獄猝逝，享年47歲，本月1日安葬莫斯科。支持者指控普丁（Vladimir Putin）謀殺他的頭號批評者，而且試圖不讓納瓦尼有尊嚴下葬。

法新社報導，普丁深夜在競選總部召開透過電視轉播的記者會說：「有關納瓦尼先生，的確，他去世了，這是可悲的事。」這是長達數年以來普丁首度公開提及納瓦尼這名字。

他說：「納瓦尼先生去世前幾天，一些同事告訴我…有一項以納瓦尼先生交換繫獄西方國家某些人的想法…我說『我同意』。」

俄羅斯今天結束總統選舉，普丁可望取得壓倒性勝利，獲得另一個6年任期。他感謝俄羅斯人民投票相挺。

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／CFP）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼2月16日在北極圈內的監獄猝逝，享年47歲。（圖／CFP）

出口民調和初步計票結果顯示他將獲至少87%選票。普丁強調即將取得的勝利凸顯人民信任他的領導：「我想要感謝前去投票所投票的俄羅斯公民…我想要感謝你們所有人，以及這個國家所有公民的支持和信任。」

值俄羅斯對烏克蘭攻勢進入第3年之際，普丁說道，「對我們士兵表達特別感謝之意…他們完成保衛人民的最重大任務」。

他表示，奪下烏東一系列城鎮和村莊後，俄軍已經居於上風。普丁說：「整體主動權掌握在俄羅斯武裝部隊手上，我軍目前正在一些地區把敵人打個落花流水。」

納瓦尼支持者號召反普丁選民響應「『午』逆普丁」（Noon against Putin）行動，今天準時於正午前往各地投票所排隊，用選票表達抗議或給當局找點麻煩，作法包括投無效票、在選票寫上「納瓦尼」，甚至把票投給普丁以外3名候選人其中一人，即便反對派認為3人只是克里姆林宮「傀儡」，目的是要拉低普丁得票數。

根據路透社，在俄羅斯全國各地有數以千計民眾參與「『午』逆普丁」行動。

普丁在演說中指出，執法機構將會對投廢票民眾採取行動。他說：「投廢票民眾…必須對這種人加以處理。」

他並表示，相關行動「毫無作用」。

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