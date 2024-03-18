普丁警告西方　距離第三次世界大戰「僅一步之遙」

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁18日警告西方，俄羅斯與北約之間的對抗，意味著地球距離第三次世界大戰僅一步之遙，而沒有人希望出現這種情況。

根據《路透社》報導，烏俄戰爭引發了自1962年古巴危機以來，莫斯科與西方關係最危險的時刻，但普丁強調，他從未覺得有必要在烏克蘭使用核武。對於法國總統馬克宏上月提到不排除在烏克蘭部署地面部隊的說法，普丁則回應，「在現代世界，一切皆有可能。」

普丁說，「每個人都清楚，這距離全面爆發第三次世界大戰只有一步之遙，而我認為沒人對此感興趣。」

烏克蘭在俄羅斯大選前加強攻勢，砲擊俄羅斯邊境地區，而當普丁被問及，是否需要占領烏克蘭哈爾科夫地區時，他表示，如果烏克蘭持續攻擊，那麼俄軍就會在占領更多烏克蘭領土來建立緩衝區，以保衛俄羅斯的領土。

普丁也再次向馬克宏喊話，呼籲他不要加劇烏俄戰爭規模，而是想辦法尋求和平，「我已經說了一遍又一遍，我還要再說一遍，我們支持和平談判，當然這不僅是因為敵人的子彈用光了。」

此外，普丁也嘲諷了美國對其選舉的批評，並指美國的選舉才是真正的不民主，甚至用國家權力對付川普，「全世界都在嘲笑那裡發生的事，這是一場災難，這不是民主，請問那到底是什麼？」