「P罩杯」巨乳3寶媽自爆不愛穿內衣！　接小孩遭老師警告

▲萊拉因為胸部太大穿內衣不舒服，因此經常「真空」接小孩。（圖／IG，下同）



記者王佩翊／編譯

加拿大三寶媽萊拉（Lyla King）擁有傲人的P罩杯好身材，但她也細數生活中因為巨乳造成的不便，例如求學生涯在跑步時，經常因為猛烈晃動的胸部讓她感到羞恥。不僅如此，每當她到學校接送小孩時，經常會迎來其他媽媽的不友善眼光，因為害怕她會勾引其他小孩的爸爸。

根據《每日星報》報導，27歲的萊拉擁有P罩杯的好身材，但她也表示，自己經常不穿內衣，因為胸部的重量會壓得她喘不過氣來。然而誰也沒想到，不穿內衣卻也讓她迎來許多不友善的眼光與惡意評論。

萊拉表示，每當她到學校接送孩子時，許多媽媽都會對她投以奇怪的眼光，後來甚至有一名老師主動告知她，她的穿著不恰當，只因為她沒有穿內衣。

萊拉說，「我的胸部每天都會受到很多關注，通常人們不會主動說什麼，但我一定會發現。」她補充道，「有一天我送孩子去學校上課，我看到一名傲慢的女老師先是上下打量我，當我揮手讓她離開時，她竟對我說，我的穿著不合適，要求我重新考慮穿搭。」

當時萊拉只是穿著一件T恤與一條緊身褲，而在場其他99%的媽媽也都是這樣穿。萊拉不滿表示，「我猜只是因為我沒穿內衣，就被她們抨擊不合適。」

她直言，很驚訝其他女性無法理解「穿內衣有多不舒服」，並笑稱學校裡的媽媽可能是擔心她會勾引她們的丈夫。但她也強調，「不過很顯然的，我絕對看不上她們的伴侶，如果她們真的介意，請把自己的丈夫藏起來。」