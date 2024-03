求學遇霸凌、領最低薪資！　黃仁勳揭成功就靠「6字箴言」

▲黃仁勳上周現身史丹福大學經濟政策研究所演講,分享自身一路走來的成功經驗。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國晶片大廠輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳身價約800億美元,擁有全球知名度的他近日重返母校史丹福大學演講,期間向學弟妹分享六字箴言,若想成功就「必須承受苦難」。

商業內幕報導,黃仁勳上周現身史丹福大學經濟政策研究所演講,分享自身一路走來的成功經驗。面對畢業生能夠如何提高成功機會的提問,他的答覆是,「我認為,我自身最大優勢在於期望很低」,大多數史丹佛畢業生都有很高的期望,從地表最棒學府之一的學校畢業,自然會提高畢業生對於未來的預期,但這同時也是阻礙成功的因素之一。

黃仁勳認為,對自身期望高的人韌性較低,但遺憾的是,韌性對於成功來說相當重要,「除了希望你們承受苦難,我不知道要怎麼教這件事。(I don't know how to teach it to you except for I hope suffering happens to you.)」

黃仁勳進一步說,「你希望員工變得強大,但強大並非智力;強大來自品格,而品格不是來自聰明的人,而是來自承受苦難的人。」他接著開玩笑說,希望所有史丹佛的學生遇上足夠的痛苦與苦難。

黃仁勳早年也面臨不少挑戰,他於1963年在台灣出生,後來在美國寄宿學校上學期間被霸凌,當年只能堅強起來,繼續前進。他也曾經做過許多領最低工資的工作,包括在連鎖餐廳Denny's洗碗盤,甚至打掃廁所。