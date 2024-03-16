求學遇霸凌、領最低薪資！　黃仁勳揭成功就靠「6字箴言」

▲黃仁勳上周現身史丹福大學經濟政策研究所演講，分享自身一路走來的成功經驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳身價約800億美元，擁有全球知名度的他近日重返母校史丹福大學演講，期間向學弟妹分享六字箴言，若想成功就「必須承受苦難」。

商業內幕報導，黃仁勳上周現身史丹福大學經濟政策研究所演講，分享自身一路走來的成功經驗。面對畢業生能夠如何提高成功機會的提問，他的答覆是，「我認為，我自身最大優勢在於期望很低」，大多數史丹佛畢業生都有很高的期望，從地表最棒學府之一的學校畢業，自然會提高畢業生對於未來的預期，但這同時也是阻礙成功的因素之一。

黃仁勳認為，對自身期望高的人韌性較低，但遺憾的是，韌性對於成功來說相當重要，「除了希望你們承受苦難，我不知道要怎麼教這件事。（I don't know how to teach it to you except for I hope suffering happens to you.）」

黃仁勳進一步說，「你希望員工變得強大，但強大並非智力；強大來自品格，而品格不是來自聰明的人，而是來自承受苦難的人。」他接著開玩笑說，希望所有史丹佛的學生遇上足夠的痛苦與苦難。

黃仁勳早年也面臨不少挑戰，他於1963年在台灣出生，後來在美國寄宿學校上學期間被霸凌，當年只能堅強起來，繼續前進。他也曾經做過許多領最低工資的工作，包括在連鎖餐廳Denny's洗碗盤，甚至打掃廁所。