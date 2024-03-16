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瓜地馬拉最大女毒梟在美重判33年　走私古柯鹼海撈8.5億

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部14日發聲明表示，瓜地馬拉最大女毒梟瑪塔（Marta Julia Lorenzana）涉嫌跨國販毒，上周在美國被判處33年徒刑，沒收不法所得2700萬美元（約新台幣8.5億元）。她在2008年左右起至2019年期間當上毒品走私組織頭目之一，但她與她的家人一樣，最終都在美國服刑。

「羅倫沙納」（Lorenzana）是瓜地馬拉最大、最具影響力的販毒集團之一，主要由家庭成員組成。在1996年至2019年期間，羅倫沙納從哥倫比亞把大量古柯鹼運入瓜地馬拉境內，存放在瓜地馬拉各地的組織據點，接著再與其他組織合作，把古柯鹼走私到中美洲、墨西哥，最終輸入美國。

中央社報導，瑪塔2008年接手集團後，至少販運2萬7000公斤古柯鹼，獲利超過2700萬美金。到了2021年4月，她在瓜地馬拉境內落網。

美國司法部指出，瑪塔2021年12月從瓜地馬拉被引渡至美國，並於2023年5月2日認罪，承認密謀分發5公斤及更多的古柯鹼，知道且有意將其非法走私至美國。瑪塔的53歲及59歲手足2019年在美國因國際毒品走私指控被定罪，遭判處終身監禁；瑪塔的父親是在2014年8月在美國認罪，遭判處23年徒刑，已經過世。

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