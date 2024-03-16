庫克只說了1句話　「股東全氣炸」蘋果慘賠155億元

▲蘋果因為CEO庫克的一句話而慘賠155億元。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

蘋果執行長庫克（Tim Cook）被指控隱瞞iPhone在中國需求量下滑一事，欺騙股東，而被投資者集體控上法庭。3月15日，蘋果同意支付4.9億美元（約新台幣155億元），就相關集體訴訟達成和解。目前，和解協議已被提交給法院，等待法官批准。

據路透社報導，庫克在2018年11月1日的電話會議上，向投資者表示，儘管蘋果在巴西、印度、俄羅斯與土耳其等市場，因當地貨幣貶值而面臨銷售壓力，但他不認為中國也會如此。

不料，蘋果卻在2019年1月突然宣布，將季度營收預測下調至90億美元（約新台幣2846億元），並將其歸咎於美中貿易緊張局勢。這是蘋果自2007年推出iPhone以來首次下修營收預估，導致蘋果隔天的股價重挫10%，市值蒸發740億美元（約新台幣2.34兆元）。

投資者認為，庫克關於中國市場的話令投資者受到誤導，而做出錯誤的投資判斷。法庭文件顯示，蘋果否認了相關責任，但為了避免訴訟的成本和干擾，仍同意支付4.9億美元與眾人達成了和解。

代表股東的律師威廉姆斯（Shawn Williams）聲稱，這項和解對全體股東而言都十分「有利」。蘋果近一個財年的淨收入為970億美元（約新台幣3兆元），此次和解協議的賠付金額相當於蘋果近2天的利潤。