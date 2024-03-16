全美首例！15歲兒校園掃射致4死7傷　嫌犯爸媽雙雙被判過失殺人

▲15歲的克魯布里（左）與其父母珍妮佛（中）和詹姆斯（右）如今都已被判罪。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國密西根15歲少年克魯布里（Ethan Crumbley）因犯下大規模校園槍擊案，禍延父母，導致母親珍妮佛（Jennifer）和父親詹姆斯（James）先後被裁定犯有過失殺人罪，而這也是美國史上首次讓校園槍擊案兇手的父母負起刑事責任的案例。

據NBC等美媒報導，珍妮佛與詹姆斯在2021年感恩節將一把9公釐SIG Sauer手槍當作禮物送給年僅15歲的兒子，並帶兒子到射擊場去試槍。豈料，兒子卻在數日後把槍帶到他就讀的牛津高中，在校園內隨機掃射，釀成大規模校園槍擊案的悲劇。

檢方表示，案發當天上午，一名老師發現克魯布里的畫裡出現了槍、子彈和流血的人，旁邊寫著「血濺四方」以及「無法不去想，救我」等詞句，而緊急將克魯布里的父母找來學校會談。校方要求他們在48小時內帶克魯布里去接受諮商，但他們不願帶兒子回家，沒有查看他的背包，更沒有問及槍枝的事。

▲詹姆斯和珍妮佛因把槍支送給小孩、疏忽槍擊案前兆，而被法庭判罪。（圖／路透）

後來，克魯布里回到課堂，隨後持槍離開廁所，開始射擊，造成4名年齡介於14歲至17歲的學生喪命，另有6名學生和1名教師受傷。法庭認定珍妮佛與詹姆斯的不作為是致命槍擊案發生的一部分，因此對2人分別提出了4項過失殺人罪的告訴，每一項罪名代表著一位被克魯布里槍殺的亡者。

2024年2月6日，法院以嚴重疏忽孩子教育，引發校園槍擊悲劇為由，認定克魯布里45歲的母親珍妮佛犯有4項過失殺人罪，而密西根州奧克蘭郡法院隨後也在3月14日裁定克魯布里47歲的父親詹姆斯，必須為疏於保管槍枝與未注意孩子心理健康負責。

有聽力障礙的詹姆斯透過耳機得知判決後緩緩搖頭，而他也在法院宣讀判決後，被法警上銬還押。報導稱，這是美國第一次讓校園槍擊案兇手的父母負起刑事責任，而珍妮佛與詹姆斯的刑期將於下月9日宣判，2人分別面臨最少10年有期徒刑。