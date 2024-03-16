麥當勞「全球大當機」原因找到了！　總部：不是網路攻擊

▲麥當勞系統15日發生全球大當機，總部高層表示，在緊急搶修約12小時後已排除問題。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

連鎖速食業者「麥當勞」於台灣時間15日下午點餐系統一度發生「全球大當機」，包含台灣、英國、澳洲、德國、泰國、日本、中國等地都傳出災情，甚至連自助點餐機也無法使用。麥當勞美國總部表示，這次故障原因與網路攻擊無關，是因為第三方廠商的IT問題所導致。

根據美聯社等報導，麥當勞全球資訊長兼執行副總（EVP）賴斯（Brian Rice）聲明指出，系統故障發生於美國中部時間15日凌晨12時左右，當時第三方提供商正在進行組態變更（Configuration change），期間發生全球技術系統故障，大約在12小時之後獲得解決。

賴斯強調，這次的問題並非由於網路安全事件所導致，也與麥當勞轉向使用Google雲端服務（Google Cloud）作為技術提供商無關。他提到，這是一次正常情況下的例外，麥當勞正在以絕對緊急方式解決此問題，「感謝您的耐心等候，為此造成的任何不便，我們深表歉意。」

外媒報導指出，麥當勞這次全球大當機，除了台灣之外，英國、澳洲、紐西蘭、奧地利、德國、丹麥、義大利、荷蘭、日本、泰國、香港、中國等地都回報點餐系統癱瘓，部分地區甚至連自助點餐機也無法使用，加盟業者被迫暫時關門，但也有業者回報可以接受現金結帳的訂單。