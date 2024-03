涉強迫女模「鏡頭前自慰」等她高潮才拍照　美知名攝影師被控性侵

▲美國攝影師被告上法院,前女模指控過去某次拍攝遭到性侵。(示意圖,非文中當事人/視覺中國)

記者張寧倢/編譯

美國知名時尚攝影師巴蒂斯特(Marc Baptiste)遭到前模特兒勞森(Alwantha Lawson)指控,20多年前在一次拍攝合作中強迫她在鏡頭前自慰,但後來不滿她假意自慰,隨後性侵了她。勞森說,後來巴蒂斯特更利用自己在業界的權勢封殺她,終結了她的模特兒生涯。巴蒂斯特則否認指控。

根據紐約郵報報導,紐約曼哈頓最高法院15日一份訴訟文件指出,現年43歲的前女模勞森控告,攝影師巴蒂斯特2002年10月3日在曼哈頓工作室對當時才22歲的她性侵。勞森宣稱,原本對方承諾會有妝髮師,但到場時卻變成兩人獨處,巴蒂斯特鎖上門,讓她內心大感不妙。

文件接著提到,巴蒂斯特指示她脫光衣服,鼓勵她自慰,要她「投入其中,自由解放,愛自己,感受自我」,還警告她「在妳高潮之前,我不會拍照」。美國時尚雜誌女裝日報還指出,他試圖強迫她「對著鏡頭」自慰。

勞森指控,對方對她假意自慰不滿意,在她哭泣時,巴蒂斯特開始用手指插入她的私處,同時「揮汗如雨,像狗一樣氣喘吁吁」,讓她懷疑他進門前可能曾經施用毒品,拍攝結束時還對她說「謝謝妳,和我變得這麼親密」。

勞森強調,她本想報警但被經紀人阻止,所以她寫信給巴蒂斯特,要求他道歉並把當天拍攝的照片、影片都交給她,兩人約見面後,巴蒂斯特同意銷毀影像,但從未對她道歉,後來還對外散布謠言說她「很難搞」,讓她被業界封殺,模特兒生涯形同毀滅。

▲美國攝影師巴蒂斯特(Marc Baptiste)被指控在2002年性侵女模。(圖/翻攝自IG/marcbaptistephoto)

勞森最終2006年1月向警方報案,但沒有任何結果。而她目前依據紐約市性暴力法案提起的訴訟仍在進行中,要求的賠償內容未明。

現年已60歲的巴蒂斯特以電子郵件回應紐約郵報,抨擊這是一起「虛假」訴訟,是因為勞森對於他沒有把自己的照片選入攝影集,出於懷恨在心而發起的報復。他說,自己當年已經當著他的妻子、工作室經理、勞森,以及勞森經紀人的面前燒毀了底片,接下來官司將交由法律團隊處理。

