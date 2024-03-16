涉強迫女模「鏡頭前自慰」等她高潮才拍照　美知名攝影師被控性侵

▲美國攝影師被告上法院，前女模指控過去某次拍攝遭到性侵。（示意圖，非文中當事人／視覺中國）

記者張寧倢／編譯

美國知名時尚攝影師巴蒂斯特（Marc Baptiste）遭到前模特兒勞森（Alwantha Lawson）指控，20多年前在一次拍攝合作中強迫她在鏡頭前自慰，但後來不滿她假意自慰，隨後性侵了她。勞森說，後來巴蒂斯特更利用自己在業界的權勢封殺她，終結了她的模特兒生涯。巴蒂斯特則否認指控。

根據紐約郵報報導，紐約曼哈頓最高法院15日一份訴訟文件指出，現年43歲的前女模勞森控告，攝影師巴蒂斯特2002年10月3日在曼哈頓工作室對當時才22歲的她性侵。勞森宣稱，原本對方承諾會有妝髮師，但到場時卻變成兩人獨處，巴蒂斯特鎖上門，讓她內心大感不妙。

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Famed fashion photographer Marc Baptiste accused of forcing budding model to masturbate before sexually assaulting, horrific lawsuit reveals — Dominick (@Dominic00719779) March 15, 2024

文件接著提到，巴蒂斯特指示她脫光衣服，鼓勵她自慰，要她「投入其中，自由解放，愛自己，感受自我」，還警告她「在妳高潮之前，我不會拍照」。美國時尚雜誌女裝日報還指出，他試圖強迫她「對著鏡頭」自慰。

勞森指控，對方對她假意自慰不滿意，在她哭泣時，巴蒂斯特開始用手指插入她的私處，同時「揮汗如雨，像狗一樣氣喘吁吁」，讓她懷疑他進門前可能曾經施用毒品，拍攝結束時還對她說「謝謝妳，和我變得這麼親密」。

勞森強調，她本想報警但被經紀人阻止，所以她寫信給巴蒂斯特，要求他道歉並把當天拍攝的照片、影片都交給她，兩人約見面後，巴蒂斯特同意銷毀影像，但從未對她道歉，後來還對外散布謠言說她「很難搞」，讓她被業界封殺，模特兒生涯形同毀滅。

▲美國攝影師巴蒂斯特（Marc Baptiste）被指控在2002年性侵女模。（圖／翻攝自IG／marcbaptistephoto）

勞森最終2006年1月向警方報案，但沒有任何結果。而她目前依據紐約市性暴力法案提起的訴訟仍在進行中，要求的賠償內容未明。

現年已60歲的巴蒂斯特以電子郵件回應紐約郵報，抨擊這是一起「虛假」訴訟，是因為勞森對於他沒有把自己的照片選入攝影集，出於懷恨在心而發起的報復。他說，自己當年已經當著他的妻子、工作室經理、勞森，以及勞森經紀人的面前燒毀了底片，接下來官司將交由法律團隊處理。