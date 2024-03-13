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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆東岸停車場自始都是OT案　財政部端促參法釋疑：尊重法院判決

▲ 暗黑停車場城市死角變身超人氣商場 基隆東岸廣場榮獲台灣建築獎首獎。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆東岸廣場促參案陷入經營權爭議。（圖／基隆市政府提供）

政治中心／台北報導

基隆市東岸停車場促參案近來釀前後任市長謝國樑、林右昌隔空叫陣，有媒體報導質疑財政部包庇該促參案，財政部13日端出促參法規釋疑，聲明並無包庇情事，並強調基隆市東岸停車場案自始為OT案，至於得否增建商場作為附屬事業，應由主辦機關及民間機構依投資契約約定及程序辦理。財政部聲明，鑑於該案已進入訴訟程序中，尊重法院判決結果。

財政部推動促參司表示，經檢視基隆市東岸停車場案投資契約，明訂該案為OT案，其公共建設為既有停車場委託營運，公共建設類別屬交通建設，契約明訂另將1樓商場及頂樓廣場委託經營，係為附屬事業，105年經該市府核定增建2樓至4樓商場，屬「附屬事業之增建」，非屬促參法所訂「政府現有建設」之增建、改建及修建，爰該案並無促參法所稱ROT案之適用，並沒有OT案轉為ROT案的情形。

財政部指出，基隆市政府在105年9月9日曾函請財政部推動促參司就「民間機構得否依招商文件及投資契約規範於履約期間增加投資」一節釋疑，因依據促參法第12條規定「主辦機關與民間機構之權利義務，除促參法另有規定外，依投資契約之約定」，該案既無OT案轉為ROT案適用之虞，財政部基於尊重主辦機關權責，請該市府依據投資契約約定，本於權責核處，並無疑義，因此沒有報載所稱「由地方首長依個案判斷」，也沒有外界所稱包庇之情事。

財政部強調，基隆市東岸停車場案自始為OT案，至於得否增建商場作為附屬事業，應由主辦機關及民間機構依投資契約約定及程序辦理。

財政部也說明OT案與ROT案兩者的不同，依「促進民間參與公共建設法」（簡稱促參法）規定，OT案是「民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，ROT案是「民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」，兩者差異，顯而易見。

▼基隆東岸停車場增建商場產權歸屬，財政部尊重司法判決。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼東岸商場今天下午將移交，不過目前經營的主富服裝公司（NET）控訴市府未舉得產權，強硬拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）

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