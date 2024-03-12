贊成陸配要「入籍宣誓」效忠台灣　林右昌：為加入大家庭應該的

▲內政部長林右昌。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委提案陸配入籍應從原先的六年放寬為四年，引發爭議。綠委黃捷認為，既然陸配放棄中國國籍有困難，因此提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」，作為申請定居之必要條件。內政部長林右昌今（12日）受訪表示，要加入大家庭、宣示效忠中華民國，也是應該有的提議。

針對國民黨立法院黨團推動「不在籍投票」修法，遭民進黨團批評是為中國介選開後門，引發激辯，林右昌說，因為牽涉範圍蠻廣，也有不同需要處理課題，所以目前這階段不適合針特定對族群先行，比方說之前說的公投先行，特定的族群可能要凝聚更多共識，在執行面上也需要更多討論。

國民黨拋縮短陸配入籍年限，黃捷提案附加2條件，林右昌指出，確實想兩個部分，第一是外國籍部分，目前沒有宣誓入籍程序，不過世界上很多國家，美國加拿大新加坡，入籍宣誓時都程序，外籍若要加進，就必須國際法增加新增條文，賦予新的相關義務。

林右昌續指，因此若涉及陸籍，就必須修改兩岸人民關係條例，在條文新增加規定，對於國家的宣誓，是很多人都會認同的，「要加入大家庭、宣示效忠中華民國，也是應該有的提議」。

