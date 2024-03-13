立委牛煦庭國會辦公室接炸彈恐嚇信　龜山警方派員地毯式搜查

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲署名「林右昌」的恐嚇電子郵件。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍立委牛煦庭國會辦公室今（13日）上午接獲一封署名「林右昌」恐嚇電子郵件，郵件中揚言將於下午5時許引爆，地點則在桃園龜山區服務處；龜山警方上午已接獲牛辦報案，隨即派鑑識人員與大批警力前往服務處展開地毯式搜查，但並未發現可疑物品，警方強調將加強巡邏。

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲恐嚇電子郵件，龜山警方隨即派鑑識人員到場搜查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，牛煦庭國會辦公室今（13日）上午接獲一封署名「林右昌」恐嚇電子郵件，內容為「我已經將2顆遙控炸彈放在復興一路356_1號某處，下午5點，我將引爆炸彈！沒有開玩笑。」郵件僅短短38字，但並未勒索金錢也無提出任何需求，因指稱引爆地點位於其龜山服務處，牛辦今天上午已向龜山警分局大華派出所報案。

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲恐嚇電子郵件，龜山警方鑑識人員展開地毯式搜查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局表示，警方獲報立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦展開地毯式搜查，清查服務處周邊但並未發現可疑物品，後續將加強巡邏，以維護社區安寧。