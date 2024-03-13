　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

立委牛煦庭國會辦公室接炸彈恐嚇信　龜山警方派員地毯式搜查

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲署名「林右昌」的恐嚇電子郵件。（圖／翻攝自網路）

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲署名「林右昌」的恐嚇電子郵件。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍立委牛煦庭國會辦公室今（13日）上午接獲一封署名「林右昌」恐嚇電子郵件，郵件中揚言將於下午5時許引爆，地點則在桃園龜山區服務處；龜山警方上午已接獲牛辦報案，隨即派鑑識人員與大批警力前往服務處展開地毯式搜查，但並未發現可疑物品，警方強調將加強巡邏。

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲恐嚇電子郵件，龜山警方隨即派鑑識人員到場搜查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲恐嚇電子郵件，龜山警方隨即派鑑識人員到場搜查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，牛煦庭國會辦公室今（13日）上午接獲一封署名「林右昌」恐嚇電子郵件，內容為「我已經將2顆遙控炸彈放在復興一路356_1號某處，下午5點，我將引爆炸彈！沒有開玩笑。」郵件僅短短38字，但並未勒索金錢也無提出任何需求，因指稱引爆地點位於其龜山服務處，牛辦今天上午已向龜山警分局大華派出所報案。

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲恐嚇電子郵件，龜山警方鑑識人員展開地毯式搜查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨立委牛煦庭國會辦公室今天上午接獲恐嚇電子郵件，龜山警方鑑識人員展開地毯式搜查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局表示，警方獲報立即派遣員警及鑑識人員前往牛辦展開地毯式搜查，清查服務處周邊但並未發現可疑物品，後續將加強巡邏，以維護社區安寧。

 【更多新聞】

北橫台七線獨攀墜200m骨折掛樹上　勇消「驚險6小時」救人送醫

竊嫌被上三道銬堅不透露案情　副所長狠踩戒具致成傷下場曝

汽車業務斜槓大選賭盤！LINE攬客下注　檢聲請沒收420萬賭資

 

 

 

ET快訊
印尼船難！1台人落海失蹤
00939和00940為何搶翻？　她分析背後2原因：找到市場
快訊／彰化水流女屍　特徵曝待指認
一堆人搶買00940！財經網美揭「銀行1數據」狂飆：錢被提光
一家5口滅門血案！　夏威夷25年最慘
史上最差！萬海去年大虧58億　配息1.5元創3年新低
陶晶瑩「辣杯杯網購」也關了　被法院扣押：損失至少200萬
選前承諾跳票！焚化爐又要蓋了　500人將包圍抗爭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台74線貨車自燃烈焰沖天「數公里外可見」　燒剩鐵架畫面曝

快訊／彰化八堡圳出現水流屍待指認　無名嬤特徵曝

機要人員詐領高薪！屏東新埤鄉長涉圖利聲押　法院裁定交保

北市警宣導融入自行車展　分局長+Q版警公仔推廣識詐

持毒遭逮！「夜店大亨」夏天浩訊後請回　搭小黃閃離：謝謝大家

選前承諾跳票！晶鼎焚化爐要蓋了　環盟：明天500人包圍抗爭

挨告性騷8個月！黃子佼再現身北檢　盼與被害人和解...表情超憔悴

立委牛煦庭國會辦公室接炸彈恐嚇信　龜山警方派員地毯式搜查

獨／工程師遭撞腦死！整群目擊者控肇事男「旁邊聊天」沒他的事

好心收留小姑閨密...3寶爸竟讓她懷孕　家中激戰還辯：我是小老婆

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

電磁爐誤當體重機XD　阿嬤不敢直視超心虛

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

台74線貨車自燃烈焰沖天「數公里外可見」　燒剩鐵架畫面曝

快訊／彰化八堡圳出現水流屍待指認　無名嬤特徵曝

機要人員詐領高薪！屏東新埤鄉長涉圖利聲押　法院裁定交保

北市警宣導融入自行車展　分局長+Q版警公仔推廣識詐

持毒遭逮！「夜店大亨」夏天浩訊後請回　搭小黃閃離：謝謝大家

選前承諾跳票！晶鼎焚化爐要蓋了　環盟：明天500人包圍抗爭

挨告性騷8個月！黃子佼再現身北檢　盼與被害人和解...表情超憔悴

立委牛煦庭國會辦公室接炸彈恐嚇信　龜山警方派員地毯式搜查

獨／工程師遭撞腦死！整群目擊者控肇事男「旁邊聊天」沒他的事

好心收留小姑閨密...3寶爸竟讓她懷孕　家中激戰還辯：我是小老婆

廉政講堂開學啦！首站前進台東大學　開講廉政及工程倫理

桃園地方創生永續論壇3／23登場　即起開放報名

田馥甄現蹤北海道！　零下15度「凍到呆滯」畫面曝光

車位這樣挑！專家一圖秒懂「7個位置」不能選　最慘車位是它

印度總理莫迪為3座半導體廠奠基　致詞「罕見提台灣」

想當蜘蛛人？呆萌貓秀「倒立絕技」打招呼　媽嘆：智商令人勘憂

明晨還有一波低溫「掉到12度」　下波轉雨降溫時間曝

印尼船難1台人落海失蹤！　身分曝是「46歲張姓台商」

台東縣府推「台東卡」　每月補助1500點

綠界去年賺2個股本　擬配息18.2元、殖利率4.42%

胖胖貓去廟裡收驚表情淡定　還跟神明溝通：眼睛霧霧的

社會熱門新聞

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

即／凱凱案社工上被銬　失職人員將懲處

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

即／新北女行人遭大貨車撞擊　多處骨折慘死

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

女社工遭上銬　工會喊話兒盟董事長

兒福社工女神起底　棄台大法律念社工

即／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

更多熱門

相關新聞

不只2億！謝龍介爆數位身分證至少賠10億　林右昌：機器是資產

不只2億！謝龍介爆數位身分證至少賠10億　林右昌：機器是資產

立法院今（12日）邀請行政院長陳建仁備詢，國民黨謝龍介在質詢時提到，宣告暫緩的數位身分證政策不只賠了2.8億，賠償最少超過10億；內政部長林右昌回應，機器是資產；行政院長陳建仁也說，數位身分證還沒有要實施，機器跟材料可以用在其他用途。

贊成陸配要「入籍宣誓」效忠台灣　林右昌：為加入大家庭應該的

贊成陸配要「入籍宣誓」效忠台灣　林右昌：為加入大家庭應該的

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

遭盧秀燕點名也曾賣土地　林右昌：與台中標售抵費地完全不同

遭盧秀燕點名也曾賣土地　林右昌：與台中標售抵費地完全不同

遭謝國樑嗆「邪惡且貪婪」　林右昌怒反擊：唯有瘋狂使人滅亡

遭謝國樑嗆「邪惡且貪婪」　林右昌怒反擊：唯有瘋狂使人滅亡

關鍵字：

牛煦庭國會辦公室林右昌炸彈恐嚇郵件引爆龜山警方

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面