　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只2億！謝龍介爆數位身分證至少賠10億　林右昌：機器是資產

▲▼陳建仁施政方針及施政報告質詢 內政組 立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（12日）邀請行政院長陳建仁備詢，國民黨謝龍介在質詢時提到，宣告暫緩的數位身分證政策不只賠了2.8億，賠償最少超過10億；內政部長林右昌回應，機器是資產；行政院長陳建仁也說，數位身分證還沒有要實施，機器跟材料可以用在其他用途。

謝龍介質詢時先問，數位身分證不是只有賠2.8億，其中有沒有包含機器？林右昌回應，機器是已經存在的，機器目前放在中央印製廠。謝龍介說，機器不知道何時才能啟用，在這之前還要吹冷氣保養，當年就是賴清德拍板，這叫做「吃緊弄破碗」。

謝龍介嘲諷，當時討論全部會有10億多，現在2.8億，讓台灣人以為10億多「協調」到2.8億，「真厲害，可以出國比賽」。謝龍介問，這些機器放在哪，如何保養？林右昌表示，機器是在中央印製廠，不是只有封存，還要開機，不然會壞掉。謝說，當時所有團體都說有個資問題，有此問題還硬做下去，遇到事情要面對。

謝龍介接著連著說，他保證這個政策三年之內不會做，三年之後機器要怎麼辦，要求陳建仁向外界道歉。陳建仁回應，這事情當時決策時，溝通時有不同意見，政府暫緩實施，持續溝通看結果如何，溝通過程確實沒那麼順利。謝龍介猛酸稱陳建仁是他敬重的人，怎麼連一句道歉都說不出口。

ET快訊
看兒盟道歉！人渣文本「給5字評價」　網秒憶：砸3.7億買辦公
獨／1歲童虐死！社工稱訪視無異狀　警見傷勢打臉：眼瞎嗎？
1歲多幼童染新冠亡　發病到過世僅5天
社工內疚不已　兒盟董事長：要求同仁勇敢面對司法
社工稱訪視凱凱3次　檢警搜索兒福聯盟「保全訪談紀錄」
開車撞進超商！　撞破大門店員嚇壞
男童瘦一圈「眼神恐懼求助」！關鍵對話曝光
快訊／兒盟董事長鞠躬道歉
快訊／兒福聯盟遭搜索　約談轉介社工
LIVE／簽約保母虐死1歲童　兒盟董事長最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

男童被虐致死引譁然　新北社會局：強化服務中兒童訪視頻率

高虹安被爆下令「咖啡潑主機」滅證　綠黨團：咖啡是拿來喝的

食品「摻蘇丹紅」沒發票可退貨？　陳建仁：商家若拒絕會有刑責

北市幼兒性侵案逾13童遇害　教育局「未確認狼師停職」致更多人受害

保母虐死1歲童　陳致中怒：應用殺人罪偵辦

「孩童暴力事件零容忍！」　侯友宜喊：增加兒童訪視頻率

不只2億！謝龍介爆數位身分證至少賠10億　林右昌：機器是資產

籲陳建仁釐清保母虐童案真相　綠委疑：社工為何沒通報異狀？

快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　3藍民代也漏報「她罰最多」

美年度預算編31.4億加強軍援台灣　外交部：持續落實安全承諾

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

男童被虐致死引譁然　新北社會局：強化服務中兒童訪視頻率

高虹安被爆下令「咖啡潑主機」滅證　綠黨團：咖啡是拿來喝的

食品「摻蘇丹紅」沒發票可退貨？　陳建仁：商家若拒絕會有刑責

北市幼兒性侵案逾13童遇害　教育局「未確認狼師停職」致更多人受害

保母虐死1歲童　陳致中怒：應用殺人罪偵辦

「孩童暴力事件零容忍！」　侯友宜喊：增加兒童訪視頻率

不只2億！謝龍介爆數位身分證至少賠10億　林右昌：機器是資產

籲陳建仁釐清保母虐童案真相　綠委疑：社工為何沒通報異狀？

快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　3藍民代也漏報「她罰最多」

美年度預算編31.4億加強軍援台灣　外交部：持續落實安全承諾

男童被虐致死引譁然　新北社會局：強化服務中兒童訪視頻率

直擊／三上悠亞化身蜜桃女神現身信義區！羞曝「約會內衣不成套」原因

超濃茶歐蕾、檸檬冰要吃到！　「人氣冰淇淋買1送1」限時5天搶

新疆高院「當代女包公」被查　卸任僅1年半涉「嚴重違紀違法」

黃豪平爆爸爸曾愛揮超派鐵拳　連他都被呼過巴掌

全國行進管樂南區決賽　嘉義市拿3特優1優等

批小綠誣指「向柯文哲要2200萬」　「總統化妝師」求償百萬吞敗

1168萬起！Aston Martin全新Vantage實車抵台　3.5秒歷代加速最快

保母遭爆「不是第一次虐童」卻沒撤照！兒福：以前紀錄都不錯

津棧負責人交保失聯躲前妻家　「遭搜索後秒離婚」檢方要查

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

楊寶楨哭著請辭　徐千晴回鍋接民眾黨發言人

快訊／黃瀞瑩道謝：盼大家給我祝福

快訊／柯送黃瀞瑩4字祝福：早生貴子

游錫堃搬離立法院長官邸！　曝空屋照喊話韓國瑜：可擇期入住

拆除照曝光！黃：3／31將雜物清完

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

快訊／鍾東錦財產故意申報不實罰56萬　3藍民代也漏報「她罰最多」

檢出蘇丹紅廠商　政院共識：無限期禁止輸入

黃瀞瑩曝找柯文哲、王世堅當證婚人原因

黃捷提案陸配入籍宣誓「放棄中國籍」　點與外配差異：修法有其必要

2人甜蜜合影曝！直擊「學姐」黃瀞瑩登記結婚

快訊／蘇丹紅食安風暴掃到國軍　國防部：已主動查察並停止使用

更多熱門

相關新聞

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

陳耀祥稱「沒百分百言論自由」　謝龍介：民進黨過去都在騙？

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨日質詢時提到，「本來就沒有百分之百的言論自由」，引發熱議。立委謝龍介對此開嗆，陳耀祥這段話，絕對會令民進黨難堪，難道過去的追求，根本就是在騙？你民進黨在野時，言論自由就要百分之百，你民進黨執政時，就教訓老百姓，根本沒有百分之百？

贊成陸配要「入籍宣誓」效忠台灣　林右昌：為加入大家庭應該的

贊成陸配要「入籍宣誓」效忠台灣　林右昌：為加入大家庭應該的

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

內政部反詐宣導驚見柯文哲錄音宣傳檔　吳怡萱籲：要拴緊螺絲

遭盧秀燕點名也曾賣土地　林右昌：與台中標售抵費地完全不同

遭盧秀燕點名也曾賣土地　林右昌：與台中標售抵費地完全不同

桃機跑道歲修引民怨　綠黨團要桃機檢討：別永遠躲在交通部後

桃機跑道歲修引民怨　綠黨團要桃機檢討：別永遠躲在交通部後

關鍵字：

謝龍介數位身分證林右昌

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面