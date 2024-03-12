不只2億！謝龍介爆數位身分證至少賠10億　林右昌：機器是資產

▲立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（12日）邀請行政院長陳建仁備詢，國民黨謝龍介在質詢時提到，宣告暫緩的數位身分證政策不只賠了2.8億，賠償最少超過10億；內政部長林右昌回應，機器是資產；行政院長陳建仁也說，數位身分證還沒有要實施，機器跟材料可以用在其他用途。

謝龍介質詢時先問，數位身分證不是只有賠2.8億，其中有沒有包含機器？林右昌回應，機器是已經存在的，機器目前放在中央印製廠。謝龍介說，機器不知道何時才能啟用，在這之前還要吹冷氣保養，當年就是賴清德拍板，這叫做「吃緊弄破碗」。

謝龍介嘲諷，當時討論全部會有10億多，現在2.8億，讓台灣人以為10億多「協調」到2.8億，「真厲害，可以出國比賽」。謝龍介問，這些機器放在哪，如何保養？林右昌表示，機器是在中央印製廠，不是只有封存，還要開機，不然會壞掉。謝說，當時所有團體都說有個資問題，有此問題還硬做下去，遇到事情要面對。

謝龍介接著連著說，他保證這個政策三年之內不會做，三年之後機器要怎麼辦，要求陳建仁向外界道歉。陳建仁回應，這事情當時決策時，溝通時有不同意見，政府暫緩實施，持續溝通看結果如何，溝通過程確實沒那麼順利。謝龍介猛酸稱陳建仁是他敬重的人，怎麼連一句道歉都說不出口。