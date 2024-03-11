基隆持續把關校園食安　謝國樑走入校園宣導

▲基隆持續把關校園食安，謝國樑走入教室宣導。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續為學童把關校園調味料，避免誤用蘇丹紅產品，今（11日）市長謝國樑親自前往碇內國小視察，同時也再次宣布各校營養午餐暫停使用辣椒粉、咖哩粉及相關混製辣椒調味製品為期3個月，並加強查核學校午餐原料，以及檢視3月份供餐菜單。謝國樑強調，一定要求嚴格把關食安，讓學生可以吃到健康又美味的營養午餐。

謝國樑表示，基隆市政府已經提早做出「預防性措施」，因應蘇丹紅辣椒粉不合格品項擴大情形，於3月6日通知學校廚房盤點庫房品項，並預防性下架含有辣椒成分之相關調味製品，也同步啟動食安團隊，協同衛生局調查源頭產品流向，實際走訪調查學校落實情形。他更深入校園，親自到班級內與孩童分享食品安全的重要性，希望孩子們可以體諒最近菜單的調整。

碇內國小營養師王信琪介紹，學校一般調味品在食材點收時，會由午餐供應會團隊核對有效期限和完整包裝無異狀，並於暫停期間，使用無辣椒成分的原料進行調味，也多加使用新鮮的蔥、薑、蒜等辛香料取代調味加工品，盡可能增加學校午餐的調味多元性和豐富度。

碇內國小校長黃正昆表示，因應此次蘇丹紅事件，學校營養師已更換成分含辣椒之相關調味製品並調整菜單，避免使用咖哩粉、辣椒粉等辛香料，以保障全校師生用餐安全。