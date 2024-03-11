NET再登報「招標條件最優」！基隆市府酸：國文最高要求當第1

▲基隆東岸商場產權爭議，NET再登報，指招標條件明顯優於微風。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆東岸商場產權爭議燒不停，今(11)日NET再登報，張貼當初4間廠商招標的表格，強調年入庫金額、維護重置經費皆明顯比微風高，轟市府違法強行登記產權，市府委任律師葉慶元表示，NET就像是「國文考最高，卻要求當第1名」，這種說法完全站不住腳。

葉慶元律師說明，東岸商場招標非常單純，只是一個促進民間參與公共工程的案件，依照6個項目評選，包括團隊組織架構及相關促參管理實績經驗（20%）、設備設施增改建和修整建計畫（20%）、營運計畫（25%）、財務計畫（20%）、創新及公益事項（5%）、簡報及答詢（10%）。

葉慶元律師認為，NET強調他們是財務回饋最高，完全是誤導，舉例來說，像考試有6科，NET說他國文科最好，所以要拿第一名，「大家只要稍微有考試經驗，這種說法完全站不住腳」，呼籲NET如果覺得自己在法律上站得住腳，應該在訴訟時進行攻防，而非用各種方式混淆視聽。

對此，NET委任律師陳義文回應，刊登各家招標項目比較，就是要讓大眾知悉，不管權利金、現場設備維護費用等等，NET都比微風創造更高的回饋，甚至微風的預估營收最低，卻能拿到標案，從基隆市府公布的資料根本看不出來，同時喊話市府應公布4家參與招商條件，取信於民。

針對市府葉慶元律師之「國文最高就是第1名」一說，陳義文舉了類似例子反擊，「假設我現在要招數學系的學生，總不可能看綜合能力，甚至採計最不重要的國文參考吧？一定是要看數學等相關理科能力啊！」東岸商場也是一樣道理，應以財務為最重考量，且微風對於整體營運在地化完全沒有規劃，也沒有優於NET，卻能拿到標案，絕對有失公正性。