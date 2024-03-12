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快訊／轉介狠心保母害男童慘死　兒盟董事長鞠躬道歉

▲▼兒盟董事長出面道歉！（圖／記者楊惠琪攝）

▲兒盟董事長林志嘉道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟轉介安置，由劉姓保母姊妹照顧，卻遭餵餿水、狂揍虐待喪命，引發全民公憤，兒盟安置後是否有落實社工家訪調查，也引發外界質疑。兒盟董事長林志嘉今天下午親上火線召開記者會說明，率領兒盟主管向男童家屬、社會大眾鞠躬致歉。

林志嘉說，對這幾天所發生的孩子被虐待致死，而保母是我們兒福所簽約的保母，我們要利用這機會向受害的小男孩的家屬，以及全國人民致上最高的歉意。

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林志嘉說，兒福聯盟成立到現在32年，我們最主目的就是照顧孩子，也自詡為照顧孩子的幸福，就是我們的核心價值，今天這件事情的發生，我們感同身受，現在這孩子生命的殞落，就如同我們自己孩子生命殞落，我們非常非常的痛。

林志嘉說，對於社工人員沒有辦法有事先警覺，而去阻止這種事情的發生，也完全沒辦法接受，覺得非常非常的內疚，對我們團體來講，這是沒辦法對社會交代的事情。他已要求這位社工人員要勇敢的面對社會，勇敢的配合司法的調查，未來兒盟也會避免類似情形再發生。

台北市一對劉姓保母姊妹2023年9月與兒福聯盟合作，協助暫時照料一名需要出養的1歲男童凱凱(化名)，竟24小時將凱凱綁在椅腳上，就連睡覺都要站著睡，每天只餵食1至2杯餿水，還暴力打踹，牙齒被打到剩8顆、生殖器被燒到焦黑、腿骨折變形，就連十指指甲都被拔光，最後因傷勢無法癒合，血液鬱積，營養無法輸送而休克，結束1歲10個月的小生命。
 

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