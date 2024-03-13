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社會 社會焦點 保障人權

低頭面無表情畫面曝！保母妹否認虐童　只承認「罰凱凱站水桶」

▲▼涉嫌虐殺1歲男童的保母妹妹劉若寧。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌虐殺1歲男童的保母妹妹劉若寧。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」(化名)慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，小小的身軀上滿布傷痕，不只多顆牙齒被打掉、十指指甲也都脫落，遺體慘不忍睹。離譜案情曝光後引爆全台怒火，目前劉姓姊妹已遭羈押禁見；負責本案的陳姓女社工也因家訪有疏失，訊後諭令30萬交保。北檢12日借提劉若寧釐清案情，劉低著頭面無表情，借提、還押過程中一言不發。

檢警調查，男童凱凱因要出養，由兒福聯盟媒介於2023年9月送到簽約合作的保母劉彩萱家中照料，每月可領3萬元津貼；未料劉彩萱竟與同為兒盟保母的妹妹劉若寧聯手施虐，每天餵食廚餘，還將凱凱綁在椅子旁、或命令在水桶內罰站，就連晚上睡覺都將他雙手反綁成木乃伊就寢。

年幼的凱凱不堪暴力虐打，2023年12月24日就因重傷送醫，經萬芳醫院急救後宣告不治；院方檢視，凱凱額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，十指指甲也都脫落，因傷勢不單純，醫院立即通報兒少事件，但第一時間沒人敢說出真相，直到今年1月，劉家外籍看護結束雇傭關係，才拿出當時偷拍的影片，曝光凱凱生前的「地獄生活」，引爆全台怒火。

事後涉嫌聯手施虐、串供的劉姓保母姊妹遭羈押禁見。北檢12日借提妹妹劉若寧釐清案情疑點，據了解，劉若寧在借提、還押過程中，均低著頭面無表情，未發一言；當檢方詢問相關疑點時，劉若寧仍否認虐童，僅是先前承認有處罰凱凱站在水桶裡，凱凱跌倒後她有將孩子扶起來，要求繼續罰站。此外，檢方昨也同時請兒盟主管和其他社工作證，確認待出養個案訪視流程以及簽約保姆的篩選方式，釐清案情細節。

▼劉姓保母姊妹起初還否認虐童，直到外傭結束雇傭關係拿出側錄影片後，才證明凱凱是遭2人虐殺。（圖／翻攝自臉書）

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

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