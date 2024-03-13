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他見兒盟執行長道歉還「嘻嘻哈哈」！PTT炸鍋：火都上來了

記者朱祖儀／綜合報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）經兒福聯盟安置，卻遭劉姓保母虐待致死，不少人指責兒福聯盟沒有做好把關責任。但昨（12）日兒福聯盟開記者會說明，仍有網友不滿意兒福聯盟執行長白麗芳的表現，感覺她問答時經常答非所問，面對關鍵問題還嘻嘻哈哈，直批「非常不專業」。

一名網友在PTT發文表示，看到兒福聯盟出來開記者會，但白麗芳鞠躬道歉的時候感覺沒有很認真，問答過程也常常答非所問，甚至在關鍵問題上還在嘻嘻哈哈，感覺很不專業，「請問有她的八卦嗎？這樣的素質跟水準可以當執行長嗎？」

▲▼兒盟董事長出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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▲兒盟12日開記者會道歉，仍有許多人不買帳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

不少人看到後也罵說，「很扯，途中幾次很不耐煩的樣子，看了整個火都上來」、「能在那個位置通常都不簡單」、「她一臉就是覺得很衰，關她屁事的感覺」、「一整個爛成什麼樣子」、「拜託快解散兒福」、「據實以告一定會被罵翻，當然要裝傻」、「45億還可以虧損，錢都花到哪裡去了？」「一臉關我屁事的嘴臉…笑死」。

從兒福聯盟官網則能看到，白麗芳是台大社工系畢業，也曾到美國密西根州立大學攻讀社工碩士，過去經歷有兒福聯盟北區社工處處長、副執行長、司法院人權與兒少保護及性別友善委員會委員、行政院兒童及少年福利與權益推動小組、衛生福利部家庭暴力及性侵害防治推動小組委員、衛生福利部人工生殖委員會委員、台北市兒童及少年福利促進委員會委員、新北市兒童及少年福利政策詢委員會委員等。

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