　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要兒福盟負全責！凱凱親友臉書發文痛批　盼兇手通通判極刑

▲▼ 劉若寧（後方身高較高者）於今（12日）晚11時許還押看守所。 。（圖／記者劉昌松攝）

▲保母妹（後方身高較高者）於12日晚11時許還押看守所。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導

台北市1歲男童凱凱（化名）去年12月遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送偵辦，檢方諭令30萬交保。對此，凱凱家屬友人林姓男子表示，兒福聯盟必須負起全責，且希望能將害死凱凱的兇手通通判處極刑。

林男在臉書發文指出，這次的事件，只希望能讓真相大白，並且希望能好好修改體制，對於各機關單位，並無認為有其他的疏失，唯獨兒福聯盟的部分，他認為必須負起全責，畢竟出養程序是由兒福聯盟完成最終任務，簽約保母的作為以及社工的疏失，本就應該由兒福聯盟承擔，「但請不要誤導方向，我並沒有針對職業性指責錯誤，僅限與案件相關之人」，僅希望兒福聯盟可提供最有效的方式協助我們將案件水落石出即可。

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男表示，他從頭到尾只圖還給凱凱一個公道！「也就是我希望能將害死凱凱的兇手通通判處極刑，並非有期徒刑！因為整個案件太過不人道，對手無寸鐵的嬰幼兒如此殘忍，又是長期虐待致死，這已經不是一槍打死的那種瞬間的死法，而是不斷的精神+身體的折磨，何況就算沒有綑綁的情況下，一歲多的小孩根本就沒有反抗能力！此案的兇手還是木乃伊式的綁法將凱凱限制反抗能力，就連想哭喊呼救的機會都沒有！」、「試問各位長官、媒體、父母、兄弟姐妹你們是否能真心感受到凱凱的絕望與無助？」

林男說，兇手的家人聲稱，沒聽到凱凱哭聲、沒看到凱凱被打，完全就是全家人都在串供！根本已足夠全家收押禁見避免再度串供了！「好好進看守所默念阿彌陀佛，我相信這些人才能感受到什麼叫無助！」

林男提及，在招魂儀式當天，發現保母家裡有許多釣竿，以及非常多的雜物及海軍陸戰隊的帽子，「我心裡突然寒了一下，我回想到我看見凱凱被綁的照片，手法太過於專業！真的很難讓我相信是一個幼教老師出來的保母可以辦到的」，他並表示只能默默的祈禱事件能趕快水落石出，希望凱凱在天之靈能夠保佑所有支持他的群眾身體健康，並且順利將兇手通通繩之以法。

ET快訊
快訊／台股2萬掰了！　指數翻黑
快訊／最新畫面曝！　保母妹只認「罰凱凱站水桶」
要兒福負全責！凱凱家屬再發聲　盼兇手通通判極刑
國台辦：和平統一是最佳方式　絕不承諾「放棄武力」
快訊／被爆介入趙駿亞感情！　吳婉君回應了
快訊／高雄「剛出生女嬰」被丟路邊死亡　
好尷尬！　王子維穿「蠟筆小新」T恤比賽
柯震東被爆豪刷愛馬仕　柯爸吐槽：凱凱這麼摳，怎麼可能送女生？
「一到他家就要脫光」　知名作家被控PUA性侵
快訊／汪小菲怒告大S經紀人！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1北汐止系統「自小客追撞大貨車」　車流回堵5km

騙女網友給露點照「逼每月給3千」 　空軍淫飛官被撤職還喊冤

低頭面無表情畫面曝！保母妹否認虐童　只承認「罰凱凱站水桶」

要兒福盟負全責！凱凱親友臉書發文痛批　盼兇手通通判極刑

「單手拎嬰」頭下腳上狂拍頭　竹科爸媽怒告...惡劣照護員慘了

虐童案「別對社工未審先判視為幫凶」　台大教授曝原因

快訊／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡　民眾嚇壞報警

「一到他家就要脫光」知名作家被控PUA性侵！　到案辯：兩情相悅

批汪小菲「邊詆毀邊示愛」　大S經紀人被控誹謗結果出爐

高虹安涉貪再開庭！下令「潑咖啡滅證」　現身北院不發一語

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

快訊／國1北汐止系統「自小客追撞大貨車」　車流回堵5km

騙女網友給露點照「逼每月給3千」 　空軍淫飛官被撤職還喊冤

低頭面無表情畫面曝！保母妹否認虐童　只承認「罰凱凱站水桶」

要兒福盟負全責！凱凱親友臉書發文痛批　盼兇手通通判極刑

「單手拎嬰」頭下腳上狂拍頭　竹科爸媽怒告...惡劣照護員慘了

虐童案「別對社工未審先判視為幫凶」　台大教授曝原因

快訊／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡　民眾嚇壞報警

「一到他家就要脫光」知名作家被控PUA性侵！　到案辯：兩情相悅

批汪小菲「邊詆毀邊示愛」　大S經紀人被控誹謗結果出爐

高虹安涉貪再開庭！下令「潑咖啡滅證」　現身北院不發一語

等不到降價剛需紛出籠　最強百貨商圈飆上5字頭

客機急墜50傷！機長吐「儀表板空白」飛機失控　乘客：以為會死

怕遇到雷保母　家長建議「不要找24小時保母」：看小孩表情最準

快訊／國1北汐止系統「自小客追撞大貨車」　車流回堵5km

2280元起住一晚！「遊日飯店11選」好吃早餐、步行就到排隊名店

台股2萬掰了！指數翻黑　失守19900

未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持　環團質疑要求開罰

騙女網友給露點照「逼每月給3千」 　空軍淫飛官被撤職還喊冤

債券ETF人氣再創高！今年增逾30萬人　00937B增10萬人最受寵

獨／馬俊麟台八被消失爆「有王沒馬」傳聞！製作人親自解答

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

社會熱門新聞

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

女社工遭上銬　工會喊話兒盟董事長

兒福社工女神起底　棄台大法律念社工

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

「施虐保母是我房東」　房客曝光男童哭聲影片

凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝

社工女神上銬　醫轟警：可恥！作秀給全國看

兒盟執行長苦笑回應虐嬰案！前志工怒噴：笑X小

要檢查「社工女神」2件事　律師：該還人家清白就還清白

台北監獄請假王！　「2個月上6天」爽領5萬薪水

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多熱門

相關新聞

兒盟記者會3雷點遭炎上！許常德怒砲：不是錯了是死了

兒盟記者會3雷點遭炎上！許常德怒砲：不是錯了是死了

對近期保母虐童事件，兒盟董事長和執行長在記者會上大打太極的回應再掀眾怒。媒體人許常德發文認為整場記者會只是在說空話，最在乎的是如何能輕輕放下，「出這麼大的事，沒有一連串的腐爛，兇手不會有機會闖那麼大的禍，兒盟真的夠爛！」最後更說重話：「你們不是錯了是死了！」

1歲童被綁　家屬見保母家「有許多釣竿」質疑不單純

1歲童被綁　家屬見保母家「有許多釣竿」質疑不單純

兒福聯盟臉書「全黑了」　留言一面倒罵翻

兒福聯盟臉書「全黑了」　留言一面倒罵翻

1歲童受虐案非主動出養？社會局回應

1歲童受虐案非主動出養？社會局回應

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

關鍵字：

兒福聯盟保母虐待家暴謀殺司法程序

讀者迴響

熱門新聞

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

周杰倫要買台北大巨蛋！　辜仲諒「團隊股東」曝光

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

趙駿亞「爆女星吳婉君介入」閃分手主播女友！

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

女社工遭獵巫！蔡阿嘎「開第1槍力挺」網湧入淚謝

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面