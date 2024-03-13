要兒福盟負全責！凱凱親友臉書發文痛批　盼兇手通通判極刑

▲保母妹（後方身高較高者）於12日晚11時許還押看守所。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導

台北市1歲男童凱凱（化名）去年12月遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工，12日被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送偵辦，檢方諭令30萬交保。對此，凱凱家屬友人林姓男子表示，兒福聯盟必須負起全責，且希望能將害死凱凱的兇手通通判處極刑。

林男在臉書發文指出，這次的事件，只希望能讓真相大白，並且希望能好好修改體制，對於各機關單位，並無認為有其他的疏失，唯獨兒福聯盟的部分，他認為必須負起全責，畢竟出養程序是由兒福聯盟完成最終任務，簽約保母的作為以及社工的疏失，本就應該由兒福聯盟承擔，「但請不要誤導方向，我並沒有針對職業性指責錯誤，僅限與案件相關之人」，僅希望兒福聯盟可提供最有效的方式協助我們將案件水落石出即可。

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男表示，他從頭到尾只圖還給凱凱一個公道！「也就是我希望能將害死凱凱的兇手通通判處極刑，並非有期徒刑！因為整個案件太過不人道，對手無寸鐵的嬰幼兒如此殘忍，又是長期虐待致死，這已經不是一槍打死的那種瞬間的死法，而是不斷的精神+身體的折磨，何況就算沒有綑綁的情況下，一歲多的小孩根本就沒有反抗能力！此案的兇手還是木乃伊式的綁法將凱凱限制反抗能力，就連想哭喊呼救的機會都沒有！」、「試問各位長官、媒體、父母、兄弟姐妹你們是否能真心感受到凱凱的絕望與無助？」

林男說，兇手的家人聲稱，沒聽到凱凱哭聲、沒看到凱凱被打，完全就是全家人都在串供！根本已足夠全家收押禁見避免再度串供了！「好好進看守所默念阿彌陀佛，我相信這些人才能感受到什麼叫無助！」

林男提及，在招魂儀式當天，發現保母家裡有許多釣竿，以及非常多的雜物及海軍陸戰隊的帽子，「我心裡突然寒了一下，我回想到我看見凱凱被綁的照片，手法太過於專業！真的很難讓我相信是一個幼教老師出來的保母可以辦到的」，他並表示只能默默的祈禱事件能趕快水落石出，希望凱凱在天之靈能夠保佑所有支持他的群眾身體健康，並且順利將兇手通通繩之以法。