虐童案「別對社工未審先判視為幫凶」　台大教授曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

台北市1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工也被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送。台大教授葉丙成認為，社工待遇不高卻要擔負極大責任，這樣的工作沒有愛心是做不到的，因此希望大家不要在檢警調查結果公布之前就未審先判，也不要隨便以幫凶視之，「如果在還沒調查清楚前，眾怒就成為年輕人的無法承受之重，甚至被逼上絕路，那會是很讓人遺憾的事。」

▲陳女在親友的陪同下離開地檢署。（圖／記者呂佳賢攝）

凱凱事件曝光之後，社工陳女曾3度訪視卻未查出問題，因而遭家屬質疑包庇保母。陳女12日被警方依偽造文書、過失致死等罪上銬移送，接著在檢方訊問之後以30萬元交保，她離開地檢署時全程低頭啜泣，面對媒體詢問均沉默不語。

台大教授葉丙成12日在臉書發文表示，希望大家在為受虐離世的孩子哀傷之際，也能多了解一下社工的工作狀況以及所面臨的挑戰，「社工一直以來都是讓我很尊敬的一群人」，因為社工待遇不高，卻要負擔極大責任，還要去協助那些需要救助的個案，「這樣的工作，沒有愛心是做不到的。」

葉丙成接著說道，在調查結果公布之前，他不認為大眾已經確切知道實情，因此也不認同未審先判，將社工視為虐兒保母的幫凶，他會在真實情況公開之後再做判斷，畢竟事件中的社工還很年輕，「如果在還沒調查清楚前，眾怒就成為年輕人的無法承受之重，甚至被逼上絕路，那會是很讓人遺憾的事。」

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