女立委舌戰！范雲提案「性騷送紀律」　陳玉珍：要訂王八千條款？

▲范雲今天與陳玉珍在程序委員會唇槍舌戰。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

4年前立法院審查監察院人事案爆發肢體衝突，民進黨立委范雲控遭國民黨立委陳雪生「肚頂」3次，台北地院去年確定判陳賠范8萬元。為此，范提案修正《立法委員行為法》，明定立委若性騷將送紀律委員會，不過，程序委員會今（12）處理提案時，國民黨立委陳玉珍發言指，不該鉅細靡遺規定，否則難道要訂「王八千」條款？但范自認正當提案，雙方爆發唇槍舌戰。該案將在本周五院會拚付委。

范雲提案修正《立法委員行為法》第7條，新增立委不得有性騷擾或性別歧視的言詞或行為，違反者得交紀律委員會，並由紀律委員會邀請具性騷擾事件調查專業素養與性別意識的專家學者進行調查，作成調查報告及處理建議後議處。儘管陳玉珍今天在程序委員會表達反對意見，但因國民黨團未針對議程提案，該修正草案仍排入周五院會報告事項。

陳玉珍今在程序委員會發言指出，立法委員提案修法還是要有一定的素質，她認為，性騷擾和性別歧視本來就是不應該的，事實上不用特別立法規定，譬如立委不該有私德上的「不應該」，否則王定宇「1個月租8000元」的事情、前立委趙天麟「中國小三」的事情，或者某位總召「大某細姨」的事情，是否也要提案禁止？

陳玉珍說，立委本來就是接受選民付託，每4年被檢驗一次，有需要鉅細靡遺的把「王八千條款」、「柯條款」訂進去嗎？且立法院議事衝突過程中，本來就會有肢體碰觸，她以前被6位民進黨男立委抬走，也沒有提出性騷擾啊！建議立法院還是以自律為原則。

范雲眼見陳玉珍上台發言，立即拿出手機錄影，並向主席台登記發言。她表示，性騷擾是性別暴力的一種，涉及到職場工作平等，MeToo事件後立法院修了《性別平等教育法》、《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》，可是立委因不屬於機構員工，剛好就是一個漏洞，導致不管是立委對立委的性騷案，或立委對記者、助理、立法院員工性騷都無法處理。

范雲強調，「國民黨到現在都沒有還我公道」，沒有處理陳雪生，陳雪生到現在還繼續在立法院，相較民進黨對只要有涉及性別暴力者，就沒有提名他們參選，國民黨不僅提名「法院認證」的陳雪生繼續參選，還讓他擔任交通委員會召委；國民黨團總召傅崐萁被媒體人指控「抱頭親吻」，而且有其他記者在臉書上做證人，國民黨調查的結果是什麼？根本連調查能力都有問題，連國會MeToo大漏洞都不處理。

▲范雲所提修正草案已排入周五院會報告事項。（圖／記者呂晏慈攝）