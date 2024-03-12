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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

惡保母虐死男嬰！黃珊珊喊「嚴懲施虐者」　提升社工靈敏度

▲民眾黨團副總召黃珊珊召開居住正義財政紀律記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨團副總召黃珊珊召開居住正義財政紀律記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由劉姓保母姊妹照顧，卻遭餵餿水、狂揍虐待喪命，引起公憤，且儘管兒福聯盟稱社工都有定期訪視，但仍發生憾事。對此，民眾黨團副總召黃珊珊表示，這可能代表訪視過程中有漏失，且對於家庭有狀況的孩子，居托中心、社工訓練與靈敏度應要提升，也應嚴懲虐嬰者。

民眾黨團12日上午召開「挺我們的居住正義＆堅守財政紀律」記者會，針對北市發生1歲嬰被保母虐死，且社工連續3個月定期訪視都無發現異樣，衛福部稱未來評估對2歲以下不會表達的孩子增加訪視密度，是否能有效防止憾事再發生？黃珊珊回應，此案看起來已經發生幾個月，且每個月居托中心都有派人去看，但最後仍是受虐而死。

黃珊珊提及，這種情況加上中間是經由媒介團體轉介，媒介團體的社工也都有看，可能代表在訪視過程中，有什麼樣的漏視，「還是一樣，不管是相關法規，對於幼兒、尤其是無法發聲的幼兒，我們自己也當過母親，大概可從孩子反應看出保母對其行為，可能要再更細緻一些。」

黃珊珊指出，第二個是若有任何狀況預警要更快，安頓這種需要被安置的幼兒時，需要更加嚴謹，畢竟此案是家庭有狀況的孩子，可能沒有近親家人能協助，變成居托中心、社工人員的訓練跟靈敏度要提升，最重要還是回到相關法規，保母對於幼兒或無法發聲的幼兒，利用照顧過程中進行施虐的行為，應被更加嚴懲。

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