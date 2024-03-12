汐止老家拆除照曝光！　黃國昌曝3／31將雜物清完：不用擔心

▲黃國昌老家拆除清運照。（圖／黃國昌辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌選前遭爆汐止老家違建且佔用國有地，便表示將全棟拆除，拆除執照已於2023年11月領取；網紅「四叉貓」劉宇12日到現場發現在動工，後院有怪手正式開挖。黃國昌回應，自己在2月26日拿到拆除計畫許可核准通知，並且在3月1日進場，預計3月31日可將雜物清運完成，「若有人要躲在路邊拍，台灣是一個自由社會，我不會阻止」。

民眾黨團12日上午召開「挺我們的居住正義＆堅守財政紀律」記者會，會後接受媒體訪問。針對四叉貓稍早PO出黃國昌老家的照片，且有怪手正式開挖等，黃國昌聽聞問題時，先是請現場媒體稍等一下，並拿出手機查看四叉貓文章。

看完四叉貓文章照片後，黃國昌回應，自己之前在臉書已經說明非常清楚，就不厭其煩的再跟大家重新說明一次，第一個部分，自家越界建築佔用到國有地部分，已在2023年9月拆的乾乾淨淨、全部恢復原狀；第二個部分，那棟30幾年的房子大概有10％是既存違建，新北市政府只通知他是既存違建，但既然是違建，「我就整棟拆掉。」

黃國昌提及，目前拆除工程進入非常漫長的申請程序，從拆除執照、廢棄物處理計畫到拆除計畫等，自己在今年2月26日收到新北市政府的核准函，之後就開始找工人要進場，預計3月31日可將雜物清運完成。

▲民眾黨團總召黃國昌召開居住正義財政紀律記者會。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，黃國昌又再次打開手機，尋找機具在裡面清運的照片。黃國昌表示，「我用文字描述100字不如一張照片，現在裡面有機具正在清運。」整棟房子拆掉是很大的工程，自己歷經快半年行政程序，每一關都按照法律規定，一步步跟新北市政府申請，2月26日拿到拆除計畫許可核准通知，3月1日就進場了，「如果有人認為現在才開始偷偷，老實講，他已經LAG太久了，他自己可能存在資訊上的落差。」

「我說要拆就一定拆，而且我整棟拆！」黃國昌也質疑，總統當選人賴清德的萬里「賴皮寮」到底什麼時候要拆？「可以賴著不拆嗎？你在萬里的賴皮寮什麼時候要拆？這是總統要展現出來的格局嗎？」總統要教導台灣人民的是依法行政，還是「綠色是特權」？這應該是更值得關注的問題。

黃國昌強調，「至於我家拆除進度，大家不用擔心，我已經答應了，一定會有人做最完整記錄，若有人要躲在路邊、蹲在路邊拍，台灣是一個自由的社會，我不會阻止他。」