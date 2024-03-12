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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委提案陸配入籍「需宣誓放棄國籍」　黃國昌：黃捷打臉邱太三？

▲民眾黨團總召黃國昌召開居住正義財政紀律記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨團總召黃國昌召開居住正義財政紀律記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委提案，陸配入籍應從原先的6年放寬為4年，而民眾黨團也贊同；但綠委黃捷認為，既然陸配放棄中國國籍有困難，就提修正草案，新增陸配入籍需宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣。民眾黨團總召黃國昌表示，陸委會主委邱太三曾說，陸配若要當立委得回中國放棄國籍，倘若該話是對的，那現在修什麼法？質疑黃捷打臉邱太三。

多位民進黨立委11日提案修正「兩岸人民關係條例」第17條及第17條之2，將入籍宣誓作為申請定居的必要條件。明文規定宣誓的誓詞為「本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務，同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務」，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

該修正草案規定，陸配完成入籍宣誓在台地區定居後，若違反兩岸人民關係條例、反滲透法規定，在陸黨政軍等政治性團體任職，由戶政機關註銷其台灣戶籍登記，除了對在台灣設有戶籍的未成年親生子女，有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往外應強制出境；但其因台灣人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。

由於柯文哲曾拋出陸配取得身分證從6年縮短至4年政見，但綠委提案修改「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，新增陸配入籍需宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣？黃國昌12日上午出席民眾黨團記者會時表示，每個委員都有提案自由，民眾黨向來立場是保障人權、標準一致、符合價值下推動修法，細節大家都可以討論。

黃國昌提及，但對於民進黨的提案，「我自己老實講，聽你這樣說，我充滿困惑。」現在還沒有修法，但2023年陸委會主委邱太三不就講了嗎？說陸配如果要當立委，必須要跑回去中國放棄中國國籍，「如果邱太三去年講的是對的，現在在修什麼法呢？所以現在黃捷是在打臉邱太三，說邱太三去年講的是錯的嗎？」

黃國昌指出，民進黨先把自己立場統一一下，要不然要搞得整個社會都很混亂，台灣的法律不應該讓執政黨、掌握權力的人，配合自己的需要，在不同時間脈絡下，說出不一樣的話。

▲民眾黨立委黃國昌、黃珊珊召開居住正義財政紀律記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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