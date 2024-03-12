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大陸 大陸焦點 特派現場

陸配「宣誓效忠台灣」才能入籍　邱太三：各有利弊要全盤考量

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者陳家祥攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者陳家祥攝）

記者任以芳／綜合報導

國民黨提案陸籍配偶入籍從6年放寬為4年，民進黨立委黃捷昨11日提出「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，規定陸配入籍宣誓「完全放棄」中國公民身分，才能取得戶籍。對此，陸委會主委邱太三今（12）日回應，陸配議題如果要跟外配比較，兩者基礎不一樣，若要平等對待，很難評斷，雙方各有利弊要全盤考量。

民進黨立委黃捷、吳沛憶、林楚茵、吳思瑤等人今提出修訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，提案陸配入籍必須宣誓放棄中國身分，承諾堅定捍衛台灣的民主與自由，和外配一樣經過考試等程序。該宣誓具法律效力，若日後違反，陸配被註銷戶籍。

針對黃捷提出相關修法，邱太三今出席立法院施政質詢時表示，「陸配這個議題很多委員都非常的關心，不過如果要跟外配來做比較，事實上兩個基礎是不一樣。」

邱太三說，因為基礎點不同，很難做評斷，如果要平等來對待，雙方都各有利弊，必須全盤考量，分析利弊得失，還相關的配套。所以我想應該由立法院大院來做討論。

至於媒體追問睡得好嗎？兩岸情勢怎麼樣？邱太三沒有多做回應，在幕僚引導之下，快步進入議場。

黃捷提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第17條及第17條之二修正條文草案，新增預擬「入籍宣誓」誓詞如下：本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵「憲法」及法律，善盡公民義務。大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

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