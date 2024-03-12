女子用「筋膜槍按摩眼周」致白內障　醫：像快速用拳頭打眼球

▲林太太長期使用筋膜槍按摩眼周。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者廖翊慈／綜合報導

福州一名42歲的林太太近兩年來，只要眼睛感到痠澀，便會用筋膜槍按摩眼周。這幾個月她發現自己視力下降，到醫院求診，竟發現視力僅剩0.1且「已有白內障」。醫生表示，「這情況相當於快速用拳頭打眼球。」

據《閩南網新聞》報導，近幾個月來，林太太感覺自己視力下降，尤其左眼看東西十分模糊，當她來到東南眼科醫院就診時，院長趙醫師發現，她的左眼視力僅0.1，已發生白內障，也就是水晶體混濁，同時有水晶體震顫、脫位、懸韌帶斷裂的跡象。

趙醫師表示，白內障好發於老年族群，但林太太42歲年紀並不大，初步懷疑是眼部外傷病史，經過詳細詢問和檢查，並未發現任何眼部受傷的跡象。

▲林太太在術後逐漸好轉。（圖／翻攝自閩南網）

林太太坦言自己有一個生活習慣，近兩年的時間裡，她常常感到眼睛痠澀脹痛，便嘗試使用筋膜槍的最低檔位按摩眼周，直至舒適。

趙醫師強調，人的眼睛是非常脆弱的器官，持續、高頻的震動會對眼睛造成極大的傷害，眼睛裡健康的水晶體本是透明的，由蛋白質和水組成，需要保持透明以維持清晰的視力，而長期使用筋膜槍按摩眼睛，可能會干擾水晶體的正常代謝，加速其混濁過程。

他補充說道，「此外，在持續的外力作用下，固定水晶體的懸韌帶也有斷裂風險，震盪也可能會使貼附在眼球後壁的視網膜，也發生脫離，對視力造成嚴重的損害，甚至有失明的可能。眼球雖然有一定彈性，但其組織結構仍經受不起強烈、持久的外力碰撞和擠壓。」