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超簡單！用手機秒測眼睛健康度　日本醫師教1招10秒消除疲勞

日本醫生介紹簡易檢測眼睛健康度的方法，利用手機拍照就可迅速判斷眼睛是否過勞。（示意圖，photoAC）

▲日本醫生介紹簡易檢測眼睛健康度的方法，利用手機拍照就可迅速判斷眼睛是否過勞。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

現代人長時間看電腦螢幕或狂滑手機，容易導致眼睛疲勞，但要如何快速了解目前眼睛健康狀態呢？日本一名眼科醫師分享，其實靠一支手機就可以簡單測驗。

眼科醫生森岡清史受邀上日本節目《教えてもらう前と後》，向觀眾介紹一種簡單的眼睛檢測方法。森岡醫生表示，只需要一支能夠拍照的智慧型手機，就可快速從照片檢查眼睛的健康狀況。

森岡醫生表示，首先在一個陰暗的地方，拿手機打開閃光燈拍攝照片，拍攝距離大約在2到3公尺左右。拍照後觀察照片中的人的眼睛，如果明顯呈現「紅眼」狀態，則代表眼睛處於「超健康」狀態；但如果眼睛呈現黑色，則表示眼睛已經過勞。

森岡醫生解釋，正常情況下，瞳孔在黑暗環境中會放大，讓更多的光線可以進入眼睛後方的視網膜。然而，如果眼睛疲勞，瞳孔就無法正常調節。光線無法進入眼底，則不會顯示「紅眼」狀態。

另外，他也分享三種消除眼睛疲勞的方法，首先，多數人知道眼睛看遠方可以緩解疲勞，而多雲的天空又比晴天的天空更好，因為晴天會有更多藍光。

其次，許多人會選擇敷眼舒緩眼睛疲勞，正確方法是先冷敷一分鐘，然後再熱敷三分鐘，效果更佳。

最後，森岡醫生還介紹一個10秒就能擊退疲勞的方法，只要拿牙刷的末端按摩太陽穴，就可以放鬆眼部肌肉，促進眼周血液循環。

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