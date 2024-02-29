一上工就揪她「桑幾咧」！失聯移工遭圍毆教訓　通緝犯身分曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名36歲阮姓失聯移工，昨(28)日第一天到工地上班，碰女員工肩膀還邀她去按摩「桑幾咧」，工頭得知後，與在場4名工人群起激憤，對阮男質問還拳打腳踢，經警方據報到場，調查發現阮男不僅是遭通緝的酒駕犯嫌，如今又被女員工告性騷，罪加一等。

▲彰化酒駕通緝移工遭暴打。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化酒駕通緝移工遭暴打。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局表示，經警方調閱現場監視器畫面發現詹姓工頭與在場4名工人輪流對阮姓移工施暴，另於查證現場人員身分時，竟意外發現被害人阮姓失聯移工亦為彰化地檢發布的不能安全駕駛通緝犯，當場逮捕阮姓移工，並將在場5名施暴犯嫌警詢後依刑法傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送。

▲工頭打移工遭移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，阮男因酒駕被通緝，人也因此失聯，昨日上午8點第一天到工地上班，邀女員工「下班去按摩」還碰對方肩膀，工頭得知後，便叫他來問話，但他不承認有此事發生，工人們一聽相當生氣，當場暴打，阮不僅受傷，4名工人及工頭全被送辦。

員林警分局長吳詠傑強調，嚴正執法絕不容許民眾有施行私刑及任何暴力鬥毆行為，並請民眾切勿以身試法，以維護良好治安環境。