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長壽秘訣在身上！中醫曝延年益壽「長生穴」　常按可保健康

▲醫師左手大拇指按壓處即為足三里穴，位於位於膝蓋外側凹窩往下四橫指，再外開一橫指的地方。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫師左手大拇指按壓處即為足三里穴，位於位於膝蓋外側凹窩往下四橫指，再外開一橫指的地方。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院繼2023年推出「24節氣養生教室」系列衛教影片後，2024年再度推出新的系列衛教影片，由中醫部副主任龔彥綸規劃出主題，十個中醫最常用的穴道－十總穴，第一期由傅業成中醫師分享，在人體穴道中最能延年益壽，被稱之為長壽穴的「足三里穴」。

花蓮慈院中醫部何宗融副院長表示，中醫是華人幾千年來傳承的智慧結晶，現在已經有很多科學論證證實中醫的療效，但還是有很多人覺得中醫很神奇，其中最讓人好奇的內容之一就是穴道。所以，去年跟大家分享完24節氣中醫養生秘訣後，決定為大家揭開穴道的神秘面紗，讓更多人可以正確了解中醫，也透過中醫專業的講解，讓每個人免費就可以簡單的居家養生。

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人人都想要長生不老，除了小說裡提到的練氣結丹，傅業成中醫師表示，其實足三里穴位養生，就是最簡單的長壽秘訣。「足三里穴」位於膝蓋外側凹窩往下四橫指，再外開一橫指的地方，這個位置有人體十二正經中的足陽明胃經經過。傅業成中醫師說，足三里穴就像是電梯一樣，當胃經的能量走到這個穴道時，能經由這個穴道送往深層的臟腑中，是人體溝通內外很重要的穴道。

針對足三里穴的養生功效，主要應用在腸胃系統的調整與身體能量的補給。傅業成中醫師表示，根據現代醫學研究顯示，刺激足三里穴可以增加大腦皮質以及腸胃黏膜的血流量，能夠促進腸胃吸收、增加消化道機能外，還能改善認知、延緩失智、促進睡眠。例如，常見的腹瀉、便秘或腹部不適都可以透過足三里穴來調理；另外因為氣血能量能夠通過足三里穴進入到臟腑之中，因此能夠用在身體虛弱、消化差的病人身上。

▲醫師左手大拇指按壓處即為足三里穴，位於位於膝蓋外側凹窩往下四橫指，再外開一橫指的地方。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院中醫部傅業成醫師分享被稱為長壽穴的足三里穴。

最簡單的足三里穴保健方法就是按摩。傅業成中醫師表示，足三里穴的按摩保健可以分為理上、理中跟理下三種。針對上腹部的疼痛、脹痛，可以用理上的方式，在用手指按壓足三里穴的同時，將力道往上方帶；至於肚臍周圍的疼痛，則可以使用理中的方式，讓手指直接垂直小腿皮膚，按壓足三里穴；而小腹區域的不適，就可以用理下的方式，在按壓足三里穴的同時，將力道往下方帶。

在中醫穴道保健的方式中，還有一種常見的方式就是「艾灸保健法」，可以拿艾草在這個穴位上燃燒，讓熱能以及艾草的揮發油，能夠在這個穴位上發揮功效。但是傅業成醫師特別提醒，居家操作艾灸的時候具有一定的危險性，所以，推薦簡易的灸法-吹風機，利用一般人家中常備的吹風機，在足三里穴位上吹，吹到皮膚感覺熱熱的時候就關掉，反覆操作個三次，就也能得到足三里的保健效果。

花蓮慈院中醫部推出的2024年養生穴位衛教影片，規劃將會有十集，會在花蓮慈濟醫院YouTube頻道播出，每期都邀請到專業的中醫師，分享中醫最常用的十個穴道－十總穴，揭開中醫穴道的神秘面紗，也分享免費的居家養生秘訣，陪伴大家健健康康青春永駐。

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