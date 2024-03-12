保母虐死1歲童！醫怒齊發聲　留言一面倒「死刑」

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭餵餿水、對折塞水桶、十指指甲全被拔光，最終因營養不良死亡。對此，醫師們紛紛發聲，也讓網友們憤怒直呼「兒虐唯一死刑」。

小兒科醫師巫漢盟在臉書發文說，沒有愛心就不要當保母了，看到這新聞真的很心痛。兒科醫師唐子涵留言，真的太可怕，看了好傷心，怎麼會做出這種令人髮指的行為，真的不能理解 。

家醫科醫師許書華在臉書提到，1歲男童遭保母虐死，若知生於煉獄，心疼你根本無需走這一遭，「此案保母真的該死，更不解的是，這是在社會局和兒福聯盟把關下轉介的案件，理應會有相關追蹤保護機制，但卻依舊悲劇收尾！？我們到底疏忽了什麼！」

▼惡保母虐死1歲童，震驚社會。（圖／記者陳以昇翻攝）



急診科醫師田知學也在臉書表示，兒虐無法容忍，孩子是國家未來的棟樑，國家應守護孩子的成長。許多網友留言，「支持虐童死刑」、「贊成唯一死刑」、「支持修法，兒虐的一律死刑」、「強烈支持台灣法律執行死刑」。

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年9月間，經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母姊妹照護。保母每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若見他不聽話沒吃完，就一頓痛毆或叫去罰站，只要站不穩就動手打人。

凱凱晚上則是被用布條將雙手反綁，以「木乃伊」姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身。保母某次更將凱凱「對半折」，把頭壓向雙腳，用布緊綁塞進一般家用水桶，再拍給妹妹看，當成玩具般對待，甚至狠心拔光他的指甲。

▼保母將男童「身體對折」塞水桶。（示意圖／記者劉昌松攝）



2023年12月底，保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治。但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴。檢方調查後認定姊妹涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。

對此，兒盟回應，過去曾與本案保母合作過一次，此次基於互信再次選擇合作，未料竟會發生虐兒致死案，深感震驚與遺憾，同時也向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問，目前已將2名保母除名。

兒盟提到，本案已進入司法調查程序，檢察官也以證人身分請兒盟社工進行說明，兒盟將持續配合檢調機關調查，並尊重司法調查結果；另成立本案專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助。

針對訪視都未見孩子有傷，並確認無異狀一事，兒盟執行長白麗芳表示，確實有去訪視，只有看到額頭的傷，但沒看到指甲異狀，「大家可以想像說，即便是自己去找保母，也不可能去訪視時，把孩子全身都脫光。」

▼保母遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

