　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保母虐死1歲童！醫怒齊發聲　留言一面倒「死刑」

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭餵餿水、對折塞水桶、十指指甲全被拔光，最終因營養不良死亡。對此，醫師們紛紛發聲，也讓網友們憤怒直呼「兒虐唯一死刑」。

小兒科醫師巫漢盟在臉書發文說，沒有愛心就不要當保母了，看到這新聞真的很心痛。兒科醫師唐子涵留言，真的太可怕，看了好傷心，怎麼會做出這種令人髮指的行為，真的不能理解 。

家醫科醫師許書華在臉書提到，1歲男童遭保母虐死，若知生於煉獄，心疼你根本無需走這一遭，「此案保母真的該死，更不解的是，這是在社會局和兒福聯盟把關下轉介的案件，理應會有相關追蹤保護機制，但卻依舊悲劇收尾！？我們到底疏忽了什麼！」

▼惡保母虐死1歲童，震驚社會。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片鋪剛。（圖／記者陳以昇翻攝）

急診科醫師田知學也在臉書表示，兒虐無法容忍，孩子是國家未來的棟樑，國家應守護孩子的成長。許多網友留言，「支持虐童死刑」、「贊成唯一死刑」、「支持修法，兒虐的一律死刑」、「強烈支持台灣法律執行死刑」。

據了解，凱凱因家庭功能不彰，2023年9月間，經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母姊妹照護。保母每天用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，若見他不聽話沒吃完，就一頓痛毆或叫去罰站，只要站不穩就動手打人。

凱凱晚上則是被用布條將雙手反綁，以「木乃伊」姿勢躺在嬰兒床上，無法翻身。保母某次更將凱凱「對半折」，把頭壓向雙腳，用布緊綁塞進一般家用水桶，再拍給妹妹看，當成玩具般對待，甚至狠心拔光他的指甲。

▼保母將男童「身體對折」塞水桶。（示意圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 水桶 。（示意圖／記者劉昌松攝）

2023年12月底，保母發現凱凱呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治。但醫院發現凱凱全身多處傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒斷了4顆，通報家暴。檢方調查後認定姊妹涉嫌重大，聲押獲准，全案持續偵辦中。

對此，兒盟回應，過去曾與本案保母合作過一次，此次基於互信再次選擇合作，未料竟會發生虐兒致死案，深感震驚與遺憾，同時也向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問，目前已將2名保母除名。

兒盟提到，本案已進入司法調查程序，檢察官也以證人身分請兒盟社工進行說明，兒盟將持續配合檢調機關調查，並尊重司法調查結果；另成立本案專案小組，以陪伴家屬面對和提供必要的協助。

針對訪視都未見孩子有傷，並確認無異狀一事，兒盟執行長白麗芳表示，確實有去訪視，只有看到額頭的傷，但沒看到指甲異狀，「大家可以想像說，即便是自己去找保母，也不可能去訪視時，把孩子全身都脫光。」

▼保母遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

ET快訊
快訊／上班改道！　國3事故回堵中
劉寶傑妻住院驚傳請辭《關鍵時刻》　電視台開優渥條件成功留人
NONO宮廟拜拜不是要懺悔！廟方證實妻子朱海君陪同　互動曝光
月拿3萬元還虐死男童　惡保母：要不是為了錢根本不想照顧他
太陽花學運十周年！最大得利者曝光　他一支獨秀吸光「不藍不綠」
明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝
快訊／上班快改道！　國1事故大回堵
拜登加碼31億供台灣軍援！　2025提227兆元總預算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嬰兒送托像抽盲盒！　女律師「逆風挺兒福」點出關鍵

快訊／上班改道！　國3事故回堵中

拗斷醉漢手指！　新北警遭控「吃案說謊」護短

新北國中生割頸「乾兄妹」恐將出獄　受害父母控《少事法》

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

保母虐死1歲童！醫怒齊發聲　留言一面倒「死刑」

狠心保母LINE曝光！　炫「虐1歲童」惡行：他爬出水桶塞回去

綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可怕

芳香袋怪怪的...藏針孔偷拍6女童上廁所！變態教師慘了

月拿3萬元還虐死男童　惡保母：要不是為了錢根本不想照顧他

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

猜中牛排重量就免費招待　男精準預測285g全場嗨翻

高雄警暖心扶阿北過馬路！　扶到通緝犯「直接上銬歸案」

嬰兒送托像抽盲盒！　女律師「逆風挺兒福」點出關鍵

快訊／上班改道！　國3事故回堵中

拗斷醉漢手指！　新北警遭控「吃案說謊」護短

新北國中生割頸「乾兄妹」恐將出獄　受害父母控《少事法》

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

保母虐死1歲童！醫怒齊發聲　留言一面倒「死刑」

狠心保母LINE曝光！　炫「虐1歲童」惡行：他爬出水桶塞回去

綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可怕

芳香袋怪怪的...藏針孔偷拍6女童上廁所！變態教師慘了

月拿3萬元還虐死男童　惡保母：要不是為了錢根本不想照顧他

嬰兒送托像抽盲盒！　女律師「逆風挺兒福」點出關鍵

快訊／上班改道！　國3事故回堵中

美中晶片戰　雷蒙多：華府持續評估是否擴大出口管制

日本311地震13週年！民眾海邊默禱　首相岸田矢言重建東北

劉寶傑妻住院…驚傳請辭《關鍵時刻》！　電視台開優渥條件成功留人

黃偉晉失言丟工作陷低潮！　零變裝「地下街買水晶」求淨化護體

iPhone 16最新輔助圖曝光 　新增強大「拍攝按鈕」

拗斷醉漢手指！　新北警遭控「吃案說謊」護短

賀瓏道歉後「神隱1個月現況曝光」！　才被罵翻…喜劇秀仍夯到完售

「諾羅大軍」出現！　前台大醫：大家注意

大片積雪突落下！　陸男機靈察覺猛逃險遭埋

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

「3度訪視」男童無異狀？兒福聯盟：不可能脫光

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

即／北市貴族學校校車翻覆　25名學生、1駕駛待救

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

即／康橋校車翻覆15人送醫　校方回應了

「蘇丹紅沙茶醬」230噸流向新北火鍋店、盤商

餐廳轉型高檔百家樂賭場　15美女荷官隨便挑

更多熱門

相關新聞

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭餵餿水、對折塞水桶，進行各種恐怖施虐，最終凱凱因營養不良死亡。對此，有知情人士爆料，該保母帶著男童與家人同住，期間家人卻堅稱不知保母施虐，僅有外傭透露男童被「綁著睡」，甚至站著睡，而如此誇張情況兒盟竟完全沒發現，質疑是否是做虛假報告。

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

1歲童遭保母虐死　社家署：2歲以下幼童「提高訪視密度」

保母虐死1歲嬰　沒愛心就別照顧孩子

保母虐死1歲嬰　沒愛心就別照顧孩子

兒盟拒前保母繼續顧！1歲童慘遭虐死

兒盟拒前保母繼續顧！1歲童慘遭虐死

關鍵字：

保母許書華田知學虐童巫漢盟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

「3度訪視」男童無異狀？兒福聯盟：不可能脫光

更多

最夯影音

更多
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面