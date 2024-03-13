怕遇到雷保母　家長建議「不要找24小時保母」：看小孩表情最準

▲網友建議，晚上就把小孩接回家自己顧。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）遭保母虐死，引發社會公憤，也讓部分家長擔憂，該如何防止悲劇發生，有網友表示，該如何檢視保母是否有好好照顧小孩，除了監視器以外，想不到有什麼其他的方法，對此，網友指出，「有受傷一次就要注意了，輕傷也一樣」、「看小孩交給保母的表情啊」。

有網友在PTT發文，「要怎麼合理檢視保母有沒有好好照顧？」不希望自己的小孩被虐，在挑選保母時，該如何避免不適合的保母？「除了監視器，我想不到其他可以檢視的方法」，因為保母都會說有好好吃飯，如果身上受傷是小孩自己造成的，「那我怎麼證實他真的有呢？」

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貼文曝光，網友表示，「三天探視，兩天視訊，一天Line回覆」、「看小孩交給保母的表情啊，最不會騙人」、「有受傷一次就要注意了，輕傷也一樣，如果受傷同時又極度排斥保母，差不多可以不要再把小孩送過去了，就直接說小孩不適應不再給她顧了」、「小孩會講話就花時間陪玩陪聊天，小孩自己會講」、「其實小孩不對都看得出來，精神狀況、食慾、情緒等等」。

也有網友建議，晚上就把小孩帶回家自己顧，不要找24小時的保母，「不要給帶24小時，至少晚上要帶回家」、「不要帶24小時，每天接回家自己洗澡，還有看小孩表情最不會騙，不要貪方便找那種保姆把小孩帶到車上給你接的，好好把車停好，走到保母家內看小孩跟保姆玩什麼，小孩跟其他收托的小孩玩什麼，看看家中氣氛，聞聞看保母家的味道」。