1歲凱凱「深夜絕望狂哭」被捂嘴　親友心痛：這輩子無法忘記

▲凱凱被凌虐致死。（圖／翻攝自親友臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

北市1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹虐死，掀起全民怒火。親友今早在臉書發文，除了痛訴兇手慘無人道的手法，更怒指「全家人都在串供」，而凱凱深夜絕望、無助的哭聲，更令他心碎，「裡面的聲音我這輩子都無法忘記！北北對不起你，我真的來晚了！」

親友一早在臉書強調，從頭到尾只想給凱凱一個公道，「因為整個案件太過不人道，對手無寸鐵的嬰幼兒如此殘忍，又是長期虐待致死，這已經不是一槍打死的那種瞬間死法，而是不斷的精神+身體的折磨！」

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▲深夜傳出無助且絕望的哭聲。（圖／翻攝自親友臉書）

他指控，兇手的家人聲稱，沒聽到凱凱哭聲、沒看到凱凱被打，這完全就是在串供；同時，他也轉PO影片，淚嘆「那是一個被嘴巴嗚住、無助、絕望的哭聲。北北對不起你，我真的來晚了！如果我再強勢一點，如今也不需要讓你渡過那痛苦的幾個月！」

這段音檔讓網友們憤怒又心痛，紛紛回應「他們一定要下地獄」、「凱凱的哭聲讓人心好痛好痛，怎麼下得了手，怎麼可以不為所動，為什麼可以這樣歹惡？孩子該有多痛才會哭到都快沒力氣了」、「大半夜哭到不能自已，為什麼他要這樣被對待」、「可惡的保母真的太變態！太可惡了！多無助絕望的哭聲，來自一個只有1歲多的孩子，拜託判極刑，支持修改體制」、「心碎絕望的聲音」、「保姆全家下地獄」。