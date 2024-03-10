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2024台灣燈會最終日　安平、高鐵兩大展區精彩節目不斷

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歷史文化與現代科技兼具的「2024台灣燈會在台南」，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，安排了親子、歌仔戲、韓國夯劇、天籟合唱美聲、嘻哈等精彩節目，吸引賞燈民眾同樂，市長黃偉哲出席閉幕典禮，同時將台灣燈會交棒給下屆主辦的桃園市，期盼台灣燈會年年都精彩絕倫。

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，「2024台灣燈會在台南」佳評如潮，許多人看不過癮還專程來二刷三刷。同時間還有「台灣國際蘭展」及歷時12年才爭取到的「世界蘭展」等國際活動同步舉辦，加上從今年一月開始，大大小小的地方燈會遍地開花，讓台南處處有光，「白天看蘭花，晚上賞燈花」，成了近來最值得推薦的台南之旅。

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府指出，位於高鐵燈區的主燈「龍來台灣」，震撼動人的聲光秀在燈會期間吸引遊客的目光，今(10日)晚閉幕典禮前，還搭配主舞台演出長達4個多小時的精采節目，至晚間10點正式熄燈，為燈會畫下完美句點。

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

閉幕儀式的節目由知名的朱宗慶打擊樂團開場，用震撼人心的音樂帶給觀眾生生不息的擊致感動；排灣族的孩子們組成的PUZANGALAN（希望）兒童合唱團，結合現代合唱與排灣族古調唱出台灣最美的歌聲，以天籟美聲燈區燦爛光影相輝映；每次演出老少粉絲必奔相走告的親子天團紙風車兒童劇團，也帶來了感動人心的戲劇表演《雨馬》。

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國內爵士舞蹈執牛耳的爵代舞蹈劇場帶來的《爵世風華》，以「爵士舞」和「現代舞」為基礎變化出各種不同樣貌的舞風；受大家歡迎的明華園星字戲劇團，作為台灣歌仔戲傳承的重要推手，本次也專門為燈會新編劇碼《尋龍》；新古典室內樂團則特別與「創造焦點馬戲劇場」合作演出《邦卡的七彩布裙》，以經典的歌劇詠嘆調，結合精湛的馬戲特技和元素，搭配氣勢磅礡的樂團演出，精彩可期！

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣知名影視紅人林美秀、陳竹昇也驚喜登台，與謝銘祐X麵包車樂團、HPS舞蹈劇場帶來《南都ㄟ歌》；還有來自韓國、演出遍及世界、超過百場以上的韓國夯劇《CHEF廚師秀》，首度在台灣燈會舞台展現跨越語言隔閡的喜感；最後由台灣最具話題性的嘻哈新貴阿跨面演唱《Be myself》，與現場的貴賓觀眾一同迎接最後一次的主燈秀與交接儀式。

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平燈區方面，下午開始陸續有鳳天神鼓、王功兩廣國術龍獅戰鼓團、永義龍獅鼓藝坊等分別帶來震撼的鼓陣與藝陣演出；隨後由台南樂集演出《絲竹奏響鴻運來》，壓軸則由彭佳霓與《霓好樂團》演出。台灣燈會今晚閉幕前最後一次的無人機空中展演，也推出從未見的第四部曲，除了濃縮前三部曲的精華，還將有彩蛋出現，為安平燈區帶來最高潮。

▲2024台灣燈會在台南，10日迎接展期最後一天，包括安平及高鐵兩大燈區，精彩節目吸引賞燈民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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