台灣燈會參觀人次創新高　10日晚上閉幕精采可期

▲台灣燈會10日晚上閉幕，高鐵燈區、安平燈區安排壓箱寶，精采演出預計帶來活動最高潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣燈會10日晚上閉幕，高鐵燈區、安平燈區安排壓箱寶，精采演出預計帶來活動最高潮，為台灣燈會畫下完美句點。

高鐵燈區主舞台從下午5時起一路演出至到晚間9時30分接續閉幕典禮；此外，安平燈區的無人機展演特別推出第四部曲，此為集結前三部曲的精華濃縮版，結尾還有神秘彩蛋。台南市長黃偉哲表示，9日兩大燈區總人次再次破百萬、且創新高！感謝國內外朋友熱情支持！也歡迎民眾搭乘大眾運輸工具來燈會，把握最後一天「賞花、抓寶、賞燈」機會 。

台南市政府表示，燈會最後一天高鐵燈區主舞台自下午5時起至晚間9時30分精采演出不斷，將囊括主燈秀以及朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團《雨馬》、爵代舞蹈劇場《爵世風華》、明華園星字戲劇團《尋龍》、林美秀/陳竹昇/謝銘祐X麵包車樂團/HPS舞蹈劇場《南都ㄟ歌》、阿跨面《Be myself》等。

台南市政府表示，為因應晚間9時30分舉辦的閉幕典禮，高鐵燈區具有動態展演的作品晚間9時30分起僅有亮燈，沒有聲音及動態效果，直到晚間10時陸續熄燈。包括主展區的九大系列作品，以及城里有光展區的靈動的目光、空間劇場#4光電能量、光點之舞、∞立方、山海之間等。

台南市長黃偉哲表示，國際媒體CNN臚列台南為「2024 全球最值得造訪的地點」，而台南也以自身魅力、文化軟實力向世界證明「台南值得一訪再訪！」

黃偉哲感謝國內外民眾的熱情支持，自元旦以來，龍崎光節空山祭、月津港燈節、新營波光節、台灣燈會、台灣國際蘭展暨世界蘭展、南美館「千載南逢—故宮國寶佇台南」特展、Pokémon GO City Safari活動都獲致巨大成功，不只為地方帶來可觀經濟效益，也成功打響「台南400」知名度，讓世界更加認識台南！

台南市政府表示，9日堪稱超級星期六，兩個燈區總人次再次破百萬，而且創新高！今日台灣燈會最後一天，預期燈區的人潮車潮都會爆量，鼓勵民眾多利用高鐵、台鐵、接駁車等大眾交通工具，如欲自行開車前往高鐵燈區，則建議多利用萬國通路停車場及陽明交大停車場。