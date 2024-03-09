泰國文化部顧問團參觀蘭展與台灣燈會　驚嘆台南軟實力

▲泰國文化部顧問團主席郭立勝一行，到沙崙參觀世界蘭展及台灣燈會高鐵燈區，讚賞台南文化及經濟軟實力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

泰國文化部顧問團主席郭立勝(Dr. Suraphol Kietchaiyakorn)一行，在8日前往市府拜會後，還到沙崙參觀世界蘭展及台灣燈會高鐵燈區，當晚黃偉哲市長也與郭主席簡短會面，致贈了台南400紀念茶壺以及燈會茶葉禮盒。

郭主席與黃市長就觀光、農業、文創等議題相談甚歡，他當場允諾返泰後將盡力促成台南與清邁的城市友好交流。

郭主席一行人在世界蘭展會場，跟由泰國團隊獲得景觀設計第一名的作品驚喜相遇，他們對於自己同胞的傑出表現都表示與有榮焉。此外，訪賓對於參觀蘭展能一次看遍如此多種美不勝收的蘭花，感到驚艷，此外也對結合農業生技與文化美學的台南蘭花產業，表示印象深刻。

訪賓也參觀了台灣燈會的高鐵燈區，欣賞主燈秀的震撼動人的聲光效果，他們對於今年台灣燈會能完美結合民俗與綠能科技也大表稱讚，認為是台南文化軟實力的展現。

這次郭主席首次造訪台南，對台南的農業發展、文化底蘊和人民活力留下了非常美好的印象，他表示將會盡力促成台南跟清邁後續建立文化、觀光旅遊以及教育等多元化的交流，希望兩座城市的情誼能為台南400更添光彩。