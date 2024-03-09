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台灣燈會充滿人情味　83歲高齡志工比手畫腳跟外籍遊客嘛也通！

▲安平燈區最年長的83歲蔡水雲志工在I5服務站服務，安平在地人的她在燈區值勤期間無論是為旅客指引方向、提供交通資訊、燈區介紹、廁所、輪椅、美食區等資訊都難不倒她。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲安平燈區最年長的83歲蔡水雲志工在I5服務站服務，安平在地人的她在燈區值勤期間無論是為旅客指引方向、提供交通資訊、燈區介紹、廁所、輪椅、美食區等資訊都難不倒她。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會期間，為迎接來自各地旅客，台南市政府結合大專院校及民間團體29個單位共同合作，約1500位志工投入燈會兩個展區服務遊客，累計參觀人次已達1300多萬人次，燈會期間隨處可見志工穿梭其中，協助來訪遊客解決疑難雜症，讓不少遊客覺得好窩心，稱讚2024台灣燈會有濃濃的台南人情味。

▲安平燈區最年長的83歲蔡水雲志工在I5服務站服務，安平在地人的她在燈區值勤期間無論是為旅客指引方向、提供交通資訊、燈區介紹、廁所、輪椅、美食區等資訊都難不倒她。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次在安平燈區最年長的83歲蔡水雲志工在I5服務站服務，安平在地人的她在燈區值勤期間無論是為旅客指引方向、提供交通資訊、燈區介紹、廁所、輪椅、美食區等資訊都難不倒她，蔡水雲說燈會期間的志工服務帶給她許多新奇的體驗，其中最特別之處是遇到多位外國遊客詢問安平燈塔及安平老街的位置，不會說英語的她竟然完全不會怯場，靠著眼神及國際通用語言「比手畫腳」再搭配導覽地圖，讓她也能順利和外國人溝通，有時她還會熱心的帶領外國遊客到達景點。蔡水雲笑著說雖然她聽不懂對方講的外國話，但她就是知道對方在問什麼，回家後與兒子分享與外國旅客的互動經驗，兒子也對母親的勇敢豎起大姆指，感到十分佩服。

▲安平燈區最年長的83歲蔡水雲志工在I5服務站服務，安平在地人的她在燈區值勤期間無論是為旅客指引方向、提供交通資訊、燈區介紹、廁所、輪椅、美食區等資訊都難不倒她。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡水雲表示，3年前在家人支持下開始加入客委會志工，在其他志工夥伴的邀約下報名這次燈會志工。她說燈會志工看似個簡單的工作，其實需要投入許多心力，開燈前必須先接受志工訓練以瞭解志工工作內容、展區環境、設施位置等，面對遊客時更要保持禮貌與耐心，因值勤時也常會被旅客問到燈區以外的問題，遇到不會回答的問題時，蔡水雲總是熱心的再詢問其他工作同仁，協助遊客找到答案，蔡水雲說今年台灣燈會是她看過最美的燈會，能有這個機會參與台南燈會盛事，身為燈會志工的一份子讓她感到很光榮，也邀請大家把握這兩天的機會到台南來賞燈。

▲安平燈區最年長的83歲蔡水雲志工在I5服務站服務，安平在地人的她在燈區值勤期間無論是為旅客指引方向、提供交通資訊、燈區介紹、廁所、輪椅、美食區等資訊都難不倒她。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長表示，此次燈會招募達1500位志工之多，展現積極的活力提供旅客走動式服務外，其中不乏高齡志工、家庭志工熱情投入志工服務，顯現台南燈會的魅力不僅吸引各方遊客，更吸引許多有志一同的「燈會志工」前來共襄盛舉。盧局長說，志工的貼心讓前來賞燈的遊客都能感受到溫暖，盧局長感謝每一位志工夥伴的投入，燈會志工用心的服務和關懷也是台南燈會的門面擔當，讓前來賞燈的遊客們都能感受到台灣燈會的精彩及臺南市滿溢的濃濃人情味。

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