嘉義市童軍慶祝大會表揚優秀童軍　木工文創及消防體驗多元學習

▲嘉義市113年童軍節慶祝大會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市10日於蘭潭國中舉行慶祝大會及頒獎典禮慶祝113年童軍節，計有約600位各級童軍夥伴一同參加，上午進行各項童軍技能以及團體遊戲，各童軍團充分展現專業與團隊合作精神，下午也進行一年一度的童軍頒獎典禮，現任嘉義市童軍會理事長黃敏惠市長到場頒發獎項予優秀童軍。

市長黃敏惠表示，童軍教育對於一個城市的發展相當重要，也以童軍的諾言：「準備、日行一善、人生以服務為目的」勉勵在場童軍，不論大小童軍都具有助人為善、犧牲服務的精神，更具備服務社會、日行一善的理念，可說是建構美好嘉義的一股重要力量，感謝各級童軍團在社區及學校默默地耕耘奉獻，雖然一個人的力量很渺小，但若將每個人力量都集合起來，這世界將會變得更美好!

▲嘉義市113年童軍節慶祝大會，表揚優秀童軍 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處郭添財處長指出，今年特別商請消防局支援體驗活動及技能操作，包含緩降機、射水操作、消防車體驗、CPR+AED、滅火器及滑降實作等，另外，由蘭潭國中指導科技木工文創及支援生物科技-蘭花培植及天文創作，提供內容多元且豐富的學習讓童軍伙伴實際體驗。

▲嘉義市長黃敏惠童軍節與女童軍合照 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長期深耕童軍教育且展現豐碩成果，今日獲頒童軍總會審查通過計有45位優秀童軍、表揚榮獲績優團、吳兆棠博士獎學金、晉升長城級童軍、頒發木章及丙級攀樹教練證等項殊榮，也特別恭喜所有得獎夥伴，希冀未來成為童軍的典範與楷模，進而號召更多人投入童軍運動。

▲嘉義市童軍節消防體驗 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市是一個小而美的城市，希望透過各級學校全面性發展童軍活動，以永續的理念扎根教育，積極主動推廣童軍理念與作為，幫助更多人找到信心、紀律與希望。透過培養良好品德，遵行「日行一善」的精神，使社會風氣更加祥和，共同營造全齡共享、世代宜居的幸福嘉義市。