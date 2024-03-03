嘉義市呼籲踴躍接種新冠XBB疫苗　共同提升保護力

▲嘉義市呼籲踴躍接受種新冠XBB、莫德納疫苗接種 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期國內新冠疫情呈上升趨勢，上週(2/20-2/26)新增648例COVID-19本土確定病例(併發症)，併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增78例死亡病例，死亡個案中65歲以上長者占90%。依據中央氣象局報導，近日冷氣團發威，週五(3/1)將有冷氣團來襲，各地天氣寒冷。

嘉義市衛生局表示氣溫降低容易提高呼吸道傳染病發生機率，加上近日元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，至去(112)年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%以上，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速前往接種新冠XBB疫苗，以提升保護力。

只要出生滿6個月以上尚未接種新冠XBB疫苗，且與前1劑其他新冠疫苗間隔達3個月以上，即符合接種資格，提醒曾經確診者須間隔3個月後才能接種新冠XBB疫苗。接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，提醒民眾應儘早接種疫苗，保護自己與家人。嘉義市衛生局鼓勵嘉義市企業、公司、社區或職場等揪團30人以上，即可向衛生局申請集中接種，衛生局將派員前往設立接種站提供新冠XBB或流感疫苗接種服務。

嘉義市衛生局廖育瑋局長呼籲，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。衛生局提醒，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康，如出現疑似症狀，請儘速快篩及時就醫，並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。目前嘉義市有59家院所可接種新冠XBB疫苗，其中有48家提供隨到隨打服務，有關疫苗接種等相關訊息可至嘉義市政府衛生局官網/主題專區/ COVID-19疫苗接種資訊專區(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501 )查詢，也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。