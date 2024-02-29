　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市青創補助...3年創1.7億產值　今年再加碼250萬

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長：成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長表示成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為支持青年在地發展，積極推動各項創業協助措施，今年已經連續第四年推出「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，29日於市政府八樓舉辦「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」說明會，不僅邀請去年度青創團隊現場分享創業成果，同時也安排計畫介紹、計畫撰寫說明會及諮詢服務等，黃敏惠市長勉勵想要創業的青年團隊，務必把握時間，在3月底前完成送件申請。

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長：成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，青年是城市發展的關鍵力量，嘉義市雖然小，但是有很大的創新潛能，嘉義市的各項成果也逐漸被看見，正如嘉義市營利事業銷售額連續5年創下歷史新高，112年更突破2,898億元紀錄。也很感動看見許多年輕人願意為嘉義市注入創意、努力與活力，市府也透過多元的政策方案讓年輕人創業得到支持。市府團隊致力讓青年朋友們感受到創業路上你並不孤單寂寞，計畫中會透過業師協助輔導、創業團隊分享、專業學習等，鼓勵青年多嘗試、挑戰自我。市府團隊未來亦會不斷優化、精進青年創業計畫，嘉義市政府會成為青年朋友創業路上最強的後盾，讓我們共同寫歷史，作伙拚未來。

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長：成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市青創補助計畫徵件說明會 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處處長田長沛表示，這個計畫執行三年下來也累積了33組歷屆的青創團隊，已創造超過1億7千萬產值，超過100個工作機會。讓這個創業資源平台串接更完整強大。市府今年也成立了永續發展青年小組，嘉義市的青年政策透過跨局處合作，建構出「公共參與」、「多元培力」、「創新孵化」、「職涯就業」、「創業扶植」五大核心項目，讓這座城市成為更適合青年居住的環境。青創補助計畫今年持續提出每案最高可申請「90萬元免還」的創業補助金、更有協助貸款申請、後續階段SBIR(Small Business Innovation Research)計畫等，推動商家的研發力，期望市府能夠成為年輕創業者在創業初期的重要助力，鼓勵有志創業的青年夥伴們大膽嘗試，勇敢在「嘉」追夢！

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長：成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

歷屆青創團隊已有不少成功打響知名度的店家，撐過創業草創艱苦期，創業啟動類「宇安科技農業」、「新華美西服社」、「煙拉麵けむり」…等等，也有青創團隊透過補助計畫的資源媒合、跨域交流合作如「嘉義針車行」、「阿榮師啤酒鴨」。「白水設計公司」積極參與公、私場域改造，將美學融入生活、「里響咖啡」開發獨特伴手禮傳遞咖啡文化，更榮獲德國紅點包裝設計獎肯定，「棋而思創意整合工作室」致力於推動圍棋教學，也成功在嘉義市西區拓點成功，嘉義市青年創業獎勵補助計畫不僅僅提供資金上的支持，更是一個能夠推動創業者實現夢想的平台。

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長：成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

▲創業團隊分享。（圖／嘉義市政府提供）

「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」徵件至113年3月31日止，凡是年齡為18至45歲青年夥伴們皆可提出申請，最高可獲得50萬元的創業獎勵金，指定區域內空間修繕還可加碼最高40萬補助金，期望能夠吸引更多有潛力的青年團隊加入，共同打造具嘉義市獨特色的創業品牌。

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長：成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

 
ET快訊
快訊／6縣市續發低溫特報
快訊／蔣萬安小內閣改組！環保局長請辭獲准　國民黨的她成最年輕
3月新制懶人包！最高補助6萬　看病變貴了
軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠
氣溫大跳水中！強冷氣團「最凍跌破10度」　追3月雪時間出爐
大谷戀情「太會藏」！網讚嘆：女方是忍者？　貼文破160萬讚
大谷結婚早有跡象！　「IG照片」洩非單身
大谷翔平結婚「拜託大家1件事」！　百萬人搶讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

嘉義市青創補助...3年創1.7億產值　今年再加碼250萬

嘉義瑞里紫藤花3月中盛開　入住民宿享觀音瀑布門票優惠

為老宅居住安全把關　竹市危老重建受理量非六都第一

這計畫助高中職畢業生釐清職涯方向　還有最高36萬元津貼可領

天祥獼猴緊盯吃食！女童好奇靠近遭搶　警及時驅趕解危

嘉義縣機器人代表隊授旗　前進土耳其 FRC數位交流

快訊／台南新市空地雜草火警　熱心民眾勇助逮獲緃火疑犯

雲林交通事故員警新技能　具備第一時間創傷處置能力

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

嘉義市青創補助...3年創1.7億產值　今年再加碼250萬

嘉義瑞里紫藤花3月中盛開　入住民宿享觀音瀑布門票優惠

為老宅居住安全把關　竹市危老重建受理量非六都第一

這計畫助高中職畢業生釐清職涯方向　還有最高36萬元津貼可領

天祥獼猴緊盯吃食！女童好奇靠近遭搶　警及時驅趕解危

嘉義縣機器人代表隊授旗　前進土耳其 FRC數位交流

快訊／台南新市空地雜草火警　熱心民眾勇助逮獲緃火疑犯

雲林交通事故員警新技能　具備第一時間創傷處置能力

陳冠宇集滿亞洲6顆蛋生涯無憾　相隔3年對決巨人軍回憶滿滿

雲林擬於虎尾高鐵特區增設派出所　提升治安、交通、為民服務

桃市路口事故率下降27%　PTT網友讚「科技市長太神啦！」

佘詩曼親切拿筆幫簽名…保鑣衝上來喝斥！粉絲看傻：都把她嚇到了

意外懷3寶想送養！人妻嘆「同甘共苦攏係假」：千萬別嫁窮老公

慎入！女遭毒蟲男友從23樓推下　慘死前恐怖驚叫聲曝光

國巨股利政策倍增　擬配發20元股息、2元股票股利

Buffet第2位享38折！凱撒5家飯店推女神月優惠　中式點心只賣38元

揪「599吃到飽」被朋友嫌是吃粗飽！一票曝原因：平常不會考慮

名廚江振誠夜會長髮女爆婚變！親哥江宏恩發聲「弟妹有一起去金澤」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

桃園燈會最後倒數　快來感受漢服提燈夜遊

林岱樺開第一槍　宣布參戰2026高雄市長

鹿谷小半天竹夢森活節開幕

警方漏夜尋獲失智離家翁助一家春節團圓

南投縣議員媒合會計師公會捐贈2500斤白米予社福單位

台南市不織布產品觀光工廠火警無人員傷亡

太思科技推半導體設計平台　銜接台印車載半導體供應鏈

內海國小記者出任務　訪問師長樂學媒體識讀

檜意森活村經營亮眼再續約　再創藝文森活新體驗

男家中跌倒哀哀叫　台東警拉鐵門救援

嘉義鹿草火馬祭登場　畫面超震撼

「天穿日」祭天祈福　還有吃年糕和穿耳洞

中埔國小音樂藝術結合生活　連兩年辦花下音樂會

花蓮春節垃圾爆增33% 　縣府攜手台泥加強去化

更多熱門

相關新聞

嘉義市113年度婦女節　「女力向前」論壇登場　

嘉義市113年度婦女節　「女力向前」論壇登場　

嘉義市政府為慶祝國際婦女節，今(29)日在市府9F大禮堂辦理113年度婦女節「女力向前 成就chia員」論壇，邀請台灣綠能公益發展協會創會陳惠萍理事長、聯合報系倡議家策略陳欣媛總監與真實品牌工作室劉姝麟負責人蒞臨分享，林瑞彥副市長也特別出席活動，並贈送3位講師紀念禮品-「沐錡美學工作室」精油照護包與「茉莉手作坊」環保嘉書提袋(112年社企競賽優勝團隊商品)，期待透過三位講師精彩的分享，大家能有滿滿的收穫，3月8日是國際婦女節，也提前祝各位婦女節快樂。

嘉義市公費流感疫苗擴大接種

嘉義市公費流感疫苗擴大接種

黃敏惠率8優質店家　前進東京國際食品展

黃敏惠率8優質店家　前進東京國際食品展

嘉義市私房景點入鏡　《華麗計程車行》帶動旅行熱潮

嘉義市私房景點入鏡　《華麗計程車行》帶動旅行熱潮

嘉市機車定檢率連續4年全國第一

嘉市機車定檢率連續4年全國第一

關鍵字：

嘉義市青創補助

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

快訊／大谷翔平宣布結婚

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

《黑暗榮耀》變態老師新婚1年GG　公司尷尬認：離婚了

獨／李緻認了分手《戲說》一哥陳麒凱：觀念差太多

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

搶票啦！IU首攻小巨蛋「5種票價、搶票日出爐」　主辦：全場實名制

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

快訊／53萬股民嗨翻！00919再配0.61元創新高　殖利率破10%　

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面