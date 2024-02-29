嘉義市青創補助...3年創1.7億產值　今年再加碼250萬

▲▼ 嘉義市青創補助計畫總經費250萬再度啟動！打開創業夢想藍圖 黃敏惠市長表示成為青年朋友最強的後盾 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為支持青年在地發展，積極推動各項創業協助措施，今年已經連續第四年推出「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，29日於市政府八樓舉辦「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」說明會，不僅邀請去年度青創團隊現場分享創業成果，同時也安排計畫介紹、計畫撰寫說明會及諮詢服務等，黃敏惠市長勉勵想要創業的青年團隊，務必把握時間，在3月底前完成送件申請。

黃敏惠表示，青年是城市發展的關鍵力量，嘉義市雖然小，但是有很大的創新潛能，嘉義市的各項成果也逐漸被看見，正如嘉義市營利事業銷售額連續5年創下歷史新高，112年更突破2,898億元紀錄。也很感動看見許多年輕人願意為嘉義市注入創意、努力與活力，市府也透過多元的政策方案讓年輕人創業得到支持。市府團隊致力讓青年朋友們感受到創業路上你並不孤單寂寞，計畫中會透過業師協助輔導、創業團隊分享、專業學習等，鼓勵青年多嘗試、挑戰自我。市府團隊未來亦會不斷優化、精進青年創業計畫，嘉義市政府會成為青年朋友創業路上最強的後盾，讓我們共同寫歷史，作伙拚未來。

▲▼ 嘉義市青創補助計畫徵件說明會 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處處長田長沛表示，這個計畫執行三年下來也累積了33組歷屆的青創團隊，已創造超過1億7千萬產值，超過100個工作機會。讓這個創業資源平台串接更完整強大。市府今年也成立了永續發展青年小組，嘉義市的青年政策透過跨局處合作，建構出「公共參與」、「多元培力」、「創新孵化」、「職涯就業」、「創業扶植」五大核心項目，讓這座城市成為更適合青年居住的環境。青創補助計畫今年持續提出每案最高可申請「90萬元免還」的創業補助金、更有協助貸款申請、後續階段SBIR(Small Business Innovation Research)計畫等，推動商家的研發力，期望市府能夠成為年輕創業者在創業初期的重要助力，鼓勵有志創業的青年夥伴們大膽嘗試，勇敢在「嘉」追夢！

歷屆青創團隊已有不少成功打響知名度的店家，撐過創業草創艱苦期，創業啟動類「宇安科技農業」、「新華美西服社」、「煙拉麵けむり」…等等，也有青創團隊透過補助計畫的資源媒合、跨域交流合作如「嘉義針車行」、「阿榮師啤酒鴨」。「白水設計公司」積極參與公、私場域改造，將美學融入生活、「里響咖啡」開發獨特伴手禮傳遞咖啡文化，更榮獲德國紅點包裝設計獎肯定，「棋而思創意整合工作室」致力於推動圍棋教學，也成功在嘉義市西區拓點成功，嘉義市青年創業獎勵補助計畫不僅僅提供資金上的支持，更是一個能夠推動創業者實現夢想的平台。

▲創業團隊分享。（圖／嘉義市政府提供）

「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」徵件至113年3月31日止，凡是年齡為18至45歲青年夥伴們皆可提出申請，最高可獲得50萬元的創業獎勵金，指定區域內空間修繕還可加碼最高40萬補助金，期望能夠吸引更多有潛力的青年團隊加入，共同打造具嘉義市獨特色的創業品牌。