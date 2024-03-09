阿北投資20萬賺10萬　兌現不成助警超商逮車手

▲▼嘉市員警替老翁手機健檢，發現陳姓老翁加入虛擬幣投資群組 ，委婉勸說約出面交 ，逮捕車手與監控手 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市第二分局分析各類詐騙案類，發覺高年齡層遭假投資詐騙為大宗，且遭騙金額甚鉅，為了守護民眾財產安全，提供最新詐騙宣導作為，由員警在宣導活動場合，針對高年齡民眾提供手機健檢服務，由員警經年長者同意下對手機查探有無加入各類投資群組，進而協助封鎖群組，並宣導該投資詐騙手法，提醒群組裡的成員都是同夥假扮，營造群組成員均有獲利假象，進而騙取被害人信任而投資。

員警進行手機健檢服務時，發現陳姓老翁有加入虛擬幣投資群組，並已投資20萬元，原先老翁信誓旦旦稱投資帳號帳面上已獲利10萬元，絕對不會是詐騙，後因員警教導老翁在群組宣稱要將所有虛擬幣兌換現金，殊不知群組卻回說需要再投資30萬才能兌換現金，陳姓老翁才恍然大悟，原來投資虛擬幣一切攏係假！並配合警方向群組佯稱要購買30萬元虛擬幣，順利約出面交車手1名，並在現場附近查獲監控手1名，警方現場逮捕後依詐欺及洗錢防制法案移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市政府警察局第二分局表示，臉書投資詐騙廣告相當多，被害人經常在點擊廣告後受邀進入詐騙投資群組、加入投資客服LINE帳號，在群組暗樁不斷鼓吹獲利以及投資客服不停放送飆股訊息，可說是無所不用其極，警方呼籲，網路詐騙陷阱多，民眾在投資前務必多方查證，切勿聽信片面之詞或僅因有財經名人出現在廣告中便深信不疑，而使財產遭受詐騙損失。呼籲民眾也要提高防詐意識，別被「穩賺不賠、高獲利」等話術吸引，或撥打「165 反詐騙專線」即時查證。