　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

阿北投資20萬賺10萬　兌現不成助警超商逮車手

▲▼ 臉書投資詐騙廣告民眾誤入詐騙群組 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼嘉市員警替老翁手機健檢，發現陳姓老翁加入虛擬幣投資群組 ，委婉勸說約出面交 ，逮捕車手與監控手 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市第二分局分析各類詐騙案類，發覺高年齡層遭假投資詐騙為大宗，且遭騙金額甚鉅，為了守護民眾財產安全，提供最新詐騙宣導作為，由員警在宣導活動場合，針對高年齡民眾提供手機健檢服務，由員警經年長者同意下對手機查探有無加入各類投資群組，進而協助封鎖群組，並宣導該投資詐騙手法，提醒群組裡的成員都是同夥假扮，營造群組成員均有獲利假象，進而騙取被害人信任而投資。

▲▼ 臉書投資詐騙廣告民眾誤入詐騙群組 。（圖／嘉義市警局提供）

員警進行手機健檢服務時，發現陳姓老翁有加入虛擬幣投資群組，並已投資20萬元，原先老翁信誓旦旦稱投資帳號帳面上已獲利10萬元，絕對不會是詐騙，後因員警教導老翁在群組宣稱要將所有虛擬幣兌換現金，殊不知群組卻回說需要再投資30萬才能兌換現金，陳姓老翁才恍然大悟，原來投資虛擬幣一切攏係假！並配合警方向群組佯稱要購買30萬元虛擬幣，順利約出面交車手1名，並在現場附近查獲監控手1名，警方現場逮捕後依詐欺及洗錢防制法案移送嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義市政府警察局第二分局表示，臉書投資詐騙廣告相當多，被害人經常在點擊廣告後受邀進入詐騙投資群組、加入投資客服LINE帳號，在群組暗樁不斷鼓吹獲利以及投資客服不停放送飆股訊息，可說是無所不用其極，警方呼籲，網路詐騙陷阱多，民眾在投資前務必多方查證，切勿聽信片面之詞或僅因有財經名人出現在廣告中便深信不疑，而使財產遭受詐騙損失。呼籲民眾也要提高防詐意識，別被「穩賺不賠、高獲利」等話術吸引，或撥打「165 反詐騙專線」即時查證。

 
ET快訊
濕冷到周二！玉山有望降3月雪　一圖看溫度趨勢
快訊／戴資穎法國賽4強不敵安洗瑩　無緣冠軍戰
文化路夜市樹倒了！阿北驚險逃生畫面曝
汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光
3G要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」
快訊／台中工地意外　女墜地下2樓無生命跡象
高凌風第2任妻現況曝光！　看不出快60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

推廣海洋美學藝術！　台東美術館展出「跨國界海島海民故事」

促進交通安全　台南市人本交通促進協會成立

拖把大王林銘賢回鍋北回急難救助協會理事長　百桌宴請弱勢

台東警Cosplay另類舉牌　宣導犯罪預防及交通安全

阿北投資20萬賺10萬　兌現不成助警超商逮車手

探索職涯園遊會　台東親子職業體驗登場

情侶搞浪漫！騎機車都蘭觀浪受困沙灘　台東警助脫困

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

虎尾鎮長候選人林嘉弘攜手中央+縣府　為經濟發展與升格畫藍圖

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

推廣海洋美學藝術！　台東美術館展出「跨國界海島海民故事」

促進交通安全　台南市人本交通促進協會成立

拖把大王林銘賢回鍋北回急難救助協會理事長　百桌宴請弱勢

台東警Cosplay另類舉牌　宣導犯罪預防及交通安全

阿北投資20萬賺10萬　兌現不成助警超商逮車手

探索職涯園遊會　台東親子職業體驗登場

情侶搞浪漫！騎機車都蘭觀浪受困沙灘　台東警助脫困

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

虎尾鎮長候選人林嘉弘攜手中央+縣府　為經濟發展與升格畫藍圖

買老公寓「比行情貴10%」　人妻超後悔！內行曝：過幾年就笑了

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

《墜惡》狗狗演員被禁出席奧斯卡！　遭入圍者投訴…網看原因傻眼

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

快訊／惜敗！戴資穎66分鐘激鬥　法國公開賽女單4強不敵安洗瑩

獨／感冒藥鎖尿道！醫曝「1日3起」尿不出　膀胱腫漲成大水球

床上「躺著陌生女人」趕不走！男房客「嚇到不敢進房」急報警

痞幼租豪車「半年花220萬」！車主驚：很少有這種冤大頭　她砸千萬買了

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

住警器有助於逃生保命！民眾安裝以保住家平安

最高薪7.5萬！　桃園原民亮點徵才釋1,600職缺

金城鎮第三期區段工程動土！旗袍美女團吸睛

台南市長黃偉哲施政滿意度近7成

黃偉哲率台南隊參加東京食品展成果亮眼豐碩

桃園市獲選「2026台灣設計展」　主辦城市

桃園慶祝婦女節義民社福館　3處據點啟用　

桃園「好孕專車」首日上路千人申請

泰國文化部顧問團驚嘆台南軟實力

台灣燈會83歲高齡志工比手畫腳嘛也通！

道濟盃親子路跑、福德園遊會柳營分隊設攤防災宣導

台南北安路5車追撞幸無人受傷

老翁誤信網路投資群組　警方超商逮車手

雲林縣冷鏈設施備補助起跑

更多熱門

相關新聞

嘉義21歲賓士男閃車自撞　路燈整根倒地

嘉義21歲賓士男閃車自撞　路燈整根倒地

嘉義市海口寮路與世賢路口，今（9）日早上6時許發生車禍，21歲男子開賓士自撞路燈，警方調查男子酒測值高達1.01mg/l，訊後依公共危險罪移送地方檢察署偵辦。

警銀攜手反詐騙　鮮花致意感謝女力

警銀攜手反詐騙　鮮花致意感謝女力

中埔警校園培育反詐識詐婦幼安全知識

中埔警校園培育反詐識詐婦幼安全知識

許效舜、廖威廉南投錄節目　警邀拍片宣導阻詐

許效舜、廖威廉南投錄節目　警邀拍片宣導阻詐

嘉市警社區反詐　「保證獲利一定是詐騙」

嘉市警社區反詐　「保證獲利一定是詐騙」

關鍵字：

嘉義市反詐騙虛擬幣投資

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面