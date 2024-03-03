嘉義市2023年住宿人次創新高　住宿業營利事業銷售額成長19%

▲ 嘉義市城隍夜巡等帶動人潮活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市旅宿業再寫紀錄，根據交通部觀光署臺灣旅宿網統計資料顯示，2023年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，再創歷史新高，較2022年成長16%，住宿業營利事業銷售額為25億2,789萬元，也較2022年成長19%。

▲ 《華麗計程車行》、《化外之醫》及《阿叔》等電影、影集前來嘉義市拍攝或規劃，將可持續促進城市行銷及帶動另一波觀光人潮。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，依據交通部觀光局臺灣旅宿網統計資料，2023年嘉義市旅宿業共有214萬2,364人次，相較2022年的184萬1,499人次成長了16%，再度創下歷史新高。又依財政部最新統計資料顯示，2023年嘉義市住宿業營利事業銷售額為25億2,789萬元，較2022年的21億2,259萬8,000元成長了19%。2023年不只在住宿人次及住宿業營利事業銷售額繳出亮眼成績，市府在交通部觀光署每年辦理考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，連續兩年獲得最高肯定的特優評比。

▲ 嘉義市旅宿業輔導管理績效連續兩年特優。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步指出，市府對於旅宿業管理用心外，也透過多元行銷管道，讓外界更加了解嘉義市。嘉義市素以火雞肉飯、沙鍋魚頭等小吃或中央噴水池等著名景點聞名全台，而過去阿里山林業文化為嘉義市留下6000棟的木造建築，許多老屋經過整建，轉身成為懷舊又新潮的小店，漸漸成為嘉義市獨具風格特色，市府也順勢推出旅遊寶典「嘉市潮選店」，藉由100多間特色店家，打造嘉義市觀光旅遊「潮」聖熱點，成為許多年輕朋友來嘉義市旅遊的選項之一。2023年市府舉辦光織影舞、嘉義市國際管樂節、花海節、購物節、開嘉市集等各項活動，還有城隍廟舉辦的城隍中元祭，吸引許多國內外觀光客，為嘉義市帶來人潮與錢潮。

▲ 光織影舞為嘉義市帶來滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長說，市府2022年推出十大旗艦計畫，其中「影視新協力」整合各項協拍計畫與資源，吸引國內外劇組來嘉拍片，像是目前於Line TV上映的《華麗計程車行》、《化外之醫》及《阿叔》等電影、影集前來嘉義市拍攝或規劃，將可持續促進城市行銷及帶動另一波觀光人潮。阿里山林業鐵路預計今年恢復全線通車，眾所矚目的「福森號」、「栩悅號」也即將加入營運，並自今年1月起，每個月第一個星期六，蒸汽火車Shay-21號都會聯掛檜木車廂行駛嘉義到北門「檜來嘉驛」列車，每日來回有10班次，喜愛火車的鐵道迷們千萬別錯過，來嘉感受在地人文底蘊及嘉義人的熱情。

▲ 林鐵處蒸汽火車2024年1月啟航。（圖／嘉義市政府提供）