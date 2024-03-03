　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市2023年住宿人次創新高　住宿業營利事業銷售額成長19%

▲▼ 嘉義市2023年住宿人次創新高 住宿業營利事業銷售額成長19% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市城隍夜巡等帶動人潮活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市旅宿業再寫紀錄，根據交通部觀光署臺灣旅宿網統計資料顯示，2023年嘉義市旅宿業住宿人次超過214萬人次，再創歷史新高，較2022年成長16%，住宿業營利事業銷售額為25億2,789萬元，也較2022年成長19%。

▲▼ 嘉義市2023年住宿人次創新高 住宿業營利事業銷售額成長19% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 《華麗計程車行》、《化外之醫》及《阿叔》等電影、影集前來嘉義市拍攝或規劃，將可持續促進城市行銷及帶動另一波觀光人潮。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，依據交通部觀光局臺灣旅宿網統計資料，2023年嘉義市旅宿業共有214萬2,364人次，相較2022年的184萬1,499人次成長了16%，再度創下歷史新高。又依財政部最新統計資料顯示，2023年嘉義市住宿業營利事業銷售額為25億2,789萬元，較2022年的21億2,259萬8,000元成長了19%。2023年不只在住宿人次及住宿業營利事業銷售額繳出亮眼成績，市府在交通部觀光署每年辦理考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效，連續兩年獲得最高肯定的特優評比。

▲▼ 嘉義市2023年住宿人次創新高 住宿業營利事業銷售額成長19% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市旅宿業輔導管理績效連續兩年特優。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步指出，市府對於旅宿業管理用心外，也透過多元行銷管道，讓外界更加了解嘉義市。嘉義市素以火雞肉飯、沙鍋魚頭等小吃或中央噴水池等著名景點聞名全台，而過去阿里山林業文化為嘉義市留下6000棟的木造建築，許多老屋經過整建，轉身成為懷舊又新潮的小店，漸漸成為嘉義市獨具風格特色，市府也順勢推出旅遊寶典「嘉市潮選店」，藉由100多間特色店家，打造嘉義市觀光旅遊「潮」聖熱點，成為許多年輕朋友來嘉義市旅遊的選項之一。2023年市府舉辦光織影舞、嘉義市國際管樂節、花海節、購物節、開嘉市集等各項活動，還有城隍廟舉辦的城隍中元祭，吸引許多國內外觀光客，為嘉義市帶來人潮與錢潮。

▲▼ 嘉義市2023年住宿人次創新高 住宿業營利事業銷售額成長19% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 光織影舞為嘉義市帶來滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長說，市府2022年推出十大旗艦計畫，其中「影視新協力」整合各項協拍計畫與資源，吸引國內外劇組來嘉拍片，像是目前於Line TV上映的《華麗計程車行》、《化外之醫》及《阿叔》等電影、影集前來嘉義市拍攝或規劃，將可持續促進城市行銷及帶動另一波觀光人潮。阿里山林業鐵路預計今年恢復全線通車，眾所矚目的「福森號」、「栩悅號」也即將加入營運，並自今年1月起，每個月第一個星期六，蒸汽火車Shay-21號都會聯掛檜木車廂行駛嘉義到北門「檜來嘉驛」列車，每日來回有10班次，喜愛火車的鐵道迷們千萬別錯過，來嘉感受在地人文底蘊及嘉義人的熱情。

▲▼ 嘉義市2023年住宿人次創新高 住宿業營利事業銷售額成長19% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 林鐵處蒸汽火車2024年1月啟航。（圖／嘉義市政府提供）

 
ET快訊
快訊／禾聯碩董座蔡金土過世
歐陽娣娣哽咽：爸媽姊姊一開始不支持！網驚「台灣腔沒了」
快訊／女陽明山泡溫泉　突昏厥死亡
快訊／林立開局二壘打留殘壘　樂天0比0巨人
Tiny「2部日本AV」恐泡湯！發聲吐委屈　最新動向曝
小姊妹昏迷11天　縣長王惠美探視輕喊：快起來、睡太久了喔
快訊／馬來西亞將重啟MH370搜索行動
葉子楣男友心臟病發驟逝　「遺囑沒有她」錢全給前妻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗南鎮參與式預算啟動黃花風鈴木節　數百人免費採摘有機馬鈴薯

微型電動二輪車掛牌上路！寬限期至11／29　守規定免受罰

林業保育署南投分署發票換6種苗木　首贈小實女貞及烏來杜鵑

桃園社企中心招募「ESG永續菁英團隊」　報名至3／20截止

月津港燈節、新營波光節璀璨落幕　台南雙燈節逾132萬觀展人潮

白沙屯媽祖北港進香　雲林至善協會攜手金德興銀樓送大禮

桃園交通局改善車流回堵見效　八德轉運站通勤運量兩週增一成

嘉義市2023年住宿人次創新高　住宿業營利事業銷售額成長19%

桃園三月6場徵才活動　152家廠商釋出逾5500職缺

搶國際採購大單！花蓮參加東京食品展　全縣農特產品全亮相

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

柯以柔「離婚過來人」勸黃嘉千.夏克立　怕聽前夫聲音..超商巧遇「視線變模糊」

Jisoo IG限動「認證台灣粉絲」　寵粉舉動全曝光...網暴動：太羨慕！

怕水老虎小心下池子...　喝完水秒甩前腳爪子！

周星馳新片來台海選「謝依霖也報名」　星爺親挑..漂亮.會運動.無經驗可！

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

斗南鎮參與式預算啟動黃花風鈴木節　數百人免費採摘有機馬鈴薯

微型電動二輪車掛牌上路！寬限期至11／29　守規定免受罰

林業保育署南投分署發票換6種苗木　首贈小實女貞及烏來杜鵑

桃園社企中心招募「ESG永續菁英團隊」　報名至3／20截止

月津港燈節、新營波光節璀璨落幕　台南雙燈節逾132萬觀展人潮

白沙屯媽祖北港進香　雲林至善協會攜手金德興銀樓送大禮

桃園交通局改善車流回堵見效　八德轉運站通勤運量兩週增一成

嘉義市2023年住宿人次創新高　住宿業營利事業銷售額成長19%

桃園三月6場徵才活動　152家廠商釋出逾5500職缺

搶國際採購大單！花蓮參加東京食品展　全縣農特產品全亮相

《大學生》逸祥出賣媽媽！超奇耙「吹風機用法」網瘋傳

碰撞非撞船！海巡署堅持用「事故」　不接受撞船專案報告

產品謝金燕曾代言！　禾聯碩董座蔡金土過世

就近情蒐巨人隊好手　陳瑞昌觀察練球細膩度

王偉忠曝小S近況「她有說家裡的事」　出席舞台劇終場哭喊：嫁女兒划不來！

雲豹「金牌狀元」林信寬賽前熱身竟離奇大扭　雲豹主帥：很倒霉

橘貓好奇研究跑步機「墊腳走幾步」　直接躺著被送到地上

快訊／陽明山泡溫泉出意外　婦湯屋內突昏厥身亡

所內值勤遭撞死！基隆殉職警蘇昱鴻3月12日告別式

陸政協記者會關注「就業、經濟」問題　劉結一：政策有效推動發展

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

地方熱門新聞

衰捲辣椒粉風波　台中燒肉名店聲明

台灣燈會參觀人次破千萬！

路旁待用晚餐遭人亮槍恐嚇南警起獲玩具槍

台南永康正德宮完成徒步屏東車城福安宮進香

車城驚傳毒狗　屏縣府下令嚴查

大大攜手讓愛匯流　侯友宜邀市民挽袖捐血

紅球到台南山區吹起紅球熱成熱門話題

中港光雕浪漫登場　璀璨燈海點亮新莊河廊

石門富基漁港嚐花枝　老梅綠石槽綠意療癒身心

農藥殘留水果第一？屏東百香果農怒了

古都馬開跑南警大頭娃娃反詐為選手加油

雲林縣榮服處榮欣志工　照服長輩不遺餘力

雲林縣觀光發展　獲交通部觀光署肯定

台南勞工局做工行善助弱勢好安居

更多熱門

相關新聞

嘉義市呼籲踴躍接種新冠XBB疫苗

嘉義市呼籲踴躍接種新冠XBB疫苗

嘉義市衛生局表示氣溫降低容易提高呼吸道傳染病發生機率，加上近日元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，至去(112)年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%以上，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速前往接種新冠XBB疫苗，以提升保護力。

嘉義市青創補助　今年再加碼250萬

嘉義市青創補助　今年再加碼250萬

嘉義市113年度婦女節　「女力向前」論壇登場　

嘉義市113年度婦女節　「女力向前」論壇登場　

嘉義市公費流感疫苗擴大接種

嘉義市公費流感疫苗擴大接種

黃敏惠率8優質店家　前進東京國際食品展

黃敏惠率8優質店家　前進東京國際食品展

關鍵字：

嘉義市住宿人次住宿業營利事業銷售額

讀者迴響

熱門新聞

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

家寧Andy突公開婚紗照！「他唱情歌眼裡全是愛」

休息站「1零嘴必買」噴200元　網嘆買不起了

女全裸海邊活春宮　普吉島激情一幕曝光

亞馬遜新物種　全世界最大蛇類畫面曝光

基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻

晚安小雞服刑中突發聲明！　深夜喊「切勿以身試法」

大蛇丸半年「減掉30KG體脂肪」！　對比曝光

「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

遭老巡佐下藥迷暈開房！年輕女警淚崩：我都可以當他女兒了

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

女童被撞飛！網紅回現場「殺出違停男公審」　下場慘了

女大生借宿昏睡「下體流血」　揪出男同學1月性侵4次

爆泰勒絲「要選高雄開唱」！牽線人：認識她爸爸

更多

最夯影音

更多
走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊

走斑馬線被撞懷疑駕駛看直播　國中生爆氣開嗆：你XX眼瞎啊
派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

派出所前過馬路詭異挨撞　警察10秒出現：開單成功

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

男假冒「188實習檢察官」騙財　女送14支iPhone見本尊氣炸

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

高雄李長榮工人遭活埋　受困12小時救出已身亡

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

Tiny日本AV出道「毛片遭外流」　至今0片酬..圤智雨：不是咖，被搞正常

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面