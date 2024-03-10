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台南宛如嘉年華會　白天賞蘭抓寶晚上賞燈引爆人潮

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良攝，下同）

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，民眾擔憂再不來就看不到了！9日整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客，市長黃偉哲呼籲民眾多使用大眾運輸工具，把握10日最後一天「白天賞蘭、抓寶、晚上賞燈」的機會！

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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▲台南美術館前大爆人潮，各景點也都是遊客。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，本次與Niantic合作，規劃30條官方路線提供玩家抓寶，有別與以往在單一地點的活動，本次活動橫跨整個台南全境，從安平、中西區、到鹽水、七股，總計有30條路線，玩家們可以走遍台南各大景點，不會太擁擠，以悠閒的步調欣賞台南美好風光！

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有關交通部分，市府表示，9日雖人潮擠爆台南，因事先沙盤推演，推廣多多搭乘台鐵、高鐵等大眾運輸工具，也鼓勵民眾多採用周邊停車場，雖週末人潮擠爆，交通仍屬暢通。

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，本週台灣燈會、國際蘭展、世界蘭展即將閉幕，不少民眾表達依依不捨之情，民眾在社群上分享各種燈會美照，吸引更多人朝聖，也不乏二刷、三刷的燈會粉絲。近來爆紅的是藝術家林俊廷的作品「眾神之門」，一開始民眾不知道怎麼觀看，後來透過社群媒體分享，影片爆紅，「眾神之門」觀看app 下載率竟破萬。

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「Pokémon GO City Safari:台南」活動開始後，不少玩家在紛紛貼出自己的戰利品，包含各種爆炸頭水牛、坐騎小羊，在路上也可以看到許多玩家戴罩寶可夢帽、身穿有著寶可夢元素的服裝，彷彿是寶可夢粉絲大遊行活動。

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南公園隨處可見抓寶民眾。（圖／記者林東良攝，下同）

市府表示，不只是寶可夢粉絲湧進台南，由於社群媒體興盛，透過網友在社群傳播燈會、蘭展美照，「白天賞蘭、抓寶、晚間賞燈」已讓整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客。

▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良攝，下同）▲以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari:台南」9、10日引爆人潮 ，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於10日閉幕，整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客人潮。（圖／記者林東良攝，下同）

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