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尋根與開創　台南新樓醫院展出史料照片

▲台南新樓醫院透過「一起台南‧世界交陪‧開創西醫‧全人關懷」的民間參與計劃，將台灣第一家西醫院所的創建史，透過掛圖方式展現在醫院大廳，讓就醫民眾更認識醫院文化與歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南新樓醫院透過「一起台南‧世界交陪‧開創西醫‧全人關懷」的民間參與計劃，將台灣第一家西醫院所的創建史，透過掛圖方式展現在醫院大廳，讓就醫民眾更認識醫院文化與歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「一起台南，世界交陪！」台南作為文化古都，多元族群在這片土地的互動與交流，塑造今日台南共生共榮的輝煌面貌，新樓醫院透過「一起台南‧世界交陪‧開創西醫‧全人關懷」的民間參與計劃，將台灣第一家西醫院所的創建史，透過掛圖方式展現在醫院大廳，就醫民眾可以更認識醫院的文化與歷史。

西元1627年荷蘭籍基督教牧師甘治士及尤羅伯等人先後來台，開展了台灣的福音工作，並在新港社、蕭壟、蔴豆社等地建立了教會及學校，基督教曾經盛極一時，但至1662年鄭成功與1683年清代治理台灣期間帶來漢民族文化，導致基督教在台沉潛了約200年，一直至1865年馬雅各醫師及多位宣教師以醫療、傳道雙軌並進的方式，將基督福音再次傳到台灣，同時建立台灣第一家西醫院所，帶來西方醫療的技術直至如今；新樓醫院將這段200多禎的歷史照片加上文字說明製成50幅掛圖，在醫院的大廳門診區展出。

▲台南新樓醫院透過「一起台南‧世界交陪‧開創西醫‧全人關懷」的民間參與計劃，將台灣第一家西醫院所的創建史，透過掛圖方式展現在醫院大廳，讓就醫民眾更認識醫院文化與歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新樓醫院表示，身為台灣第一家西醫院所是相當光榮的責任，緬懷馬雅各醫師來台，雖然遭遇許多異樣的眼光及困難，但堅持其醫療傳道的使命，先後在台南設立看西街醫館(現今仁愛街附近)、二老口醫館(現今北門路啟聰學校附近)、舊稱崙仔頂的新樓醫院現址，先後有多位醫師與宣教師們搭配的團隊，持續堅守著醫療、傳道使命為台灣人民提供身、心、靈的全人照護；新樓醫院劉啓擧院長多次為民眾及同仁導覽解說這些掛圖故事，透過這些展示讓我們願意保有馬雅各及宣教師們的初衷，並融入成為新樓後裔，劉院長並在最後一張掛圖親自簽下" The Story Continues "宣示我們願意繼續傳承醫療、傳道的使命與精神。

▲台南新樓醫院透過「一起台南‧世界交陪‧開創西醫‧全人關懷」的民間參與計劃，將台灣第一家西醫院所的創建史，透過掛圖方式展現在醫院大廳，讓就醫民眾更認識醫院文化與歷史。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局也表示，民間一同加入400行列，讓城市串連更接地氣，本次《400+》民間參與計畫共有八大主題，包含永續農業、文化治理、創新城事、創意健康、全民教育、全民運動、城市食力、未來生活。新樓醫院從醫療史與信仰史找尋到回顧過去、展望未來的開拓視野，攜手擘劃出台南傳統、當代及未來的想像。

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