男打掃弟弟老宅驚見29顆機槍子彈、2手榴彈　軍方勘驗結果曝光

▲台南市陳姓民眾在屋內床下發現疑似機槍子彈及訓練型空彈手榴彈，軍方到場勘驗判定非軍方所製。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局中正派出所9日中午12時37分許，接獲60歲陳姓民眾報稱，他至永華路1段老宅清掃中，在屋內床櫃下發現疑似一盒機槍子彈共29顆及訓練型空彈手榴彈2枚，二分局馬上到場警戒管制，並立即通報鑑識小組及軍方未爆彈處理組到場勘驗，判定非軍方製造。

警方說，陳姓民眾在9日中午至其陳姓胞弟住居之金華路1段老宅幫忙清掃，因57歲陳姓胞弟之前涉嫌多件超商等物品竊盜案件，於2024年2月29日被台南市警六分局查獲送辦，並經台南地院法官裁定羈押禁見中。陳男打掃房間時在床鋪下方櫥櫃赫然發現1盒機槍子彈共29顆及訓練型空彈手榴彈2枚，而急忙向市警二分局報案處理。

案經二分局鑑識小組等員警到場勘驗，初步清點為疑似機槍子彈29顆及訓練型空彈手榴彈2枚，也立即聯繫通報軍方單位，並經陸軍東山未爆彈處理組到場檢驗，經判定均為不明批號之疑似0.5吋機槍彈及訓練手榴彈，且非屬軍方製造。後續除由警方將該批物品將續送刑事警察局進行檢驗外，另將報請檢察官借訊在押之陳姓胞弟，以釐清子彈等來源。