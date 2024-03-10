　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男打掃弟弟老宅驚見29顆機槍子彈、2手榴彈　勘驗非軍方製

▲台南市警二分局中正派出所據報，陳姓民眾在永華路1段老宅清掃時，在屋內床下櫥櫃發現疑似機槍子彈及訓練型空彈手榴彈，經軍方到場勘驗判定非軍方所製。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市陳姓民眾在屋內床下發現疑似機槍子彈及訓練型空彈手榴彈，軍方到場勘驗判定非軍方所製。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局中正派出所9日中午12時37分許，接獲60歲陳姓民眾報稱，他至永華路1段老宅清掃中，在屋內床櫃下發現疑似一盒機槍子彈共29顆及訓練型空彈手榴彈2枚，二分局馬上到場警戒管制，並立即通報鑑識小組及軍方未爆彈處理組到場勘驗，判定非軍方製造。

▲台南市警二分局中正派出所據報，陳姓民眾在永華路1段老宅清掃時，在屋內床下櫥櫃發現疑似機槍子彈及訓練型空彈手榴彈，經軍方到場勘驗判定非軍方所製。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，陳姓民眾在9日中午至其陳姓胞弟住居之金華路1段老宅幫忙清掃，因57歲陳姓胞弟之前涉嫌多件超商等物品竊盜案件，於2024年2月29日被台南市警六分局查獲送辦，並經台南地院法官裁定羈押禁見中。陳男打掃房間時在床鋪下方櫥櫃赫然發現1盒機槍子彈共29顆及訓練型空彈手榴彈2枚，而急忙向市警二分局報案處理。

案經二分局鑑識小組等員警到場勘驗，初步清點為疑似機槍子彈29顆及訓練型空彈手榴彈2枚，也立即聯繫通報軍方單位，並經陸軍東山未爆彈處理組到場檢驗，經判定均為不明批號之疑似0.5吋機槍彈及訓練手榴彈，且非屬軍方製造。後續除由警方將該批物品將續送刑事警察局進行檢驗外，另將報請檢察官借訊在押之陳姓胞弟，以釐清子彈等來源。

ET快訊
妻子調店支援搬回娘家暫住！丈夫卻抓包她「吃同事肉X」
4縣市低溫特報　「跌破10度」範圍曝！
台中3車猛撞　機車鏟起轎車「45度懸空」畫面曝
快訊／高雄男逛好市多出事了！被撞倒地無法動彈送醫
客人摩鐵嗨完竟「扛走八爪椅」　照片讓眾人笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男打掃弟弟老宅驚見29顆機槍子彈、2手榴彈　軍方勘驗結果曝光

快訊／口罩男「帽T蓋頭」站高雄大遠百頂樓欄杆外1小時　嚇壞路人

快訊／陣雨惹禍！高雄油漆工怕打滑失足墜落　蹲坐鐵皮屋頂求救

妻子調店支援搬回娘家暫住！丈夫卻抓包她「吃同事肉X」

快訊／高雄男逛好市多出事了！上廁所被撞倒地　疑脊椎受傷送醫

快訊／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏　警封鎖現場採證調查

快訊／開車撞丟丟妹！拿球棒+辣椒水攻擊　駕駛10萬交保、2嫌聲押

基隆公車駕駛昏迷前「拚命救乘客」　搶救10天終於甦醒了

台中3車猛撞　機車鏟起轎車「45度懸空」3人送醫

77歲男駕駛恍神！自撞護欄翻車2人受困　10多位民眾合力搬梯救人

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

婁峻碩籌備婚禮沒吵架：我就控制狂　放閃凡凡「她有我身上所有東西♥」

台78線火燒車！2大2小急跳車　童燒傷趴地求救畫面曝

健身男突遭陌生女「老漢推車」　槓鈴成輪子狂衝停不了

男打掃弟弟老宅驚見29顆機槍子彈、2手榴彈　軍方勘驗結果曝光

快訊／口罩男「帽T蓋頭」站高雄大遠百頂樓欄杆外1小時　嚇壞路人

快訊／陣雨惹禍！高雄油漆工怕打滑失足墜落　蹲坐鐵皮屋頂求救

妻子調店支援搬回娘家暫住！丈夫卻抓包她「吃同事肉X」

快訊／高雄男逛好市多出事了！上廁所被撞倒地　疑脊椎受傷送醫

快訊／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏　警封鎖現場採證調查

快訊／開車撞丟丟妹！拿球棒+辣椒水攻擊　駕駛10萬交保、2嫌聲押

基隆公車駕駛昏迷前「拚命救乘客」　搶救10天終於甦醒了

台中3車猛撞　機車鏟起轎車「45度懸空」3人送醫

77歲男駕駛恍神！自撞護欄翻車2人受困　10多位民眾合力搬梯救人

再婚卻見「前夫回家做客」人妻傻眼他們變好友　眾人笑：是真愛

除濕機使用前必檢查！台電提醒「1功能故障」恐變火災

他無中生有停車格！後車卡死動不了　一票人轟：自私人愈來愈多

00919、00878、0056會選哪一支？　達人分析：00919一缺點須留意

婆婆出國小姑衣服沒人幫洗！　竟一改先前態度「叫大嫂」

香港23條立法後　若保留蘋果日報舊報紙恐觸法

「現在不做會後悔」　前兄弟教練許峰賓成立跑壘協會

日職紀念鳥山明！比賽轉播藏《七龍珠》彩蛋　粉絲：全亮時最精彩

男打掃弟弟老宅驚見29顆機槍子彈、2手榴彈　軍方勘驗結果曝光

香港「8大藝文展」期間、亮點一次收！巨型泡泡、teamLab都來了

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

男逛好市多出事了！上廁所被撞送醫

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

即／北市光復橋車禍　騎士捲公車車底亡

重機騎士自摔亡　捲公車底搶救畫面曝

即／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏

台中3車猛撞　機車鏟起轎車

快訊／開車撞丟丟妹還打人　3嫌交保

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

前女台北市議員爆偷吃助理！夫怒告

曖昧對話曝！前北市議員黃郁芬告白男助理

嘉義小葉欖仁樹倒了　砸爛雞排攤

到粉專留言「黃捷～變綠捷」男判罰6千

更多熱門

相關新聞

尋根與開創台南新樓醫院展出史料照片

尋根與開創台南新樓醫院展出史料照片

「一起台南，世界交陪！」台南作為文化古都，多元族群在這片土地的互動與交流，塑造今日台南共生共榮的輝煌面貌，新樓醫院透過「一起台南‧世界交陪‧開創西醫‧全人關懷」的民間參與計劃，將台灣第一家西醫院所的史，透過掛圖方式展現在醫院大廳，就醫民眾可以更認識醫院的文化與歷史。

加強與路權團體溝通提升台南交通安全環境

加強與路權團體溝通提升台南交通安全環境

台南市圖贈閱讀禮袋開啟孩子閱讀新視界

台南市圖贈閱讀禮袋開啟孩子閱讀新視界

台南市人本交通促進協會成立

台南市人本交通促進協會成立

即／台南佳里區住宅火警　浴室起火1人命危

即／台南佳里區住宅火警　浴室起火1人命危

關鍵字：

老宅機槍子彈台南

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

被嫌床上「像充氣娃娃」！她認了沒感覺　男友一聽崩潰

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

男逛好市多出事了！上廁所被撞送醫

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

1個月瘦6~8kg！日醫推「擺爛減肥法」

4縣市低溫特報　跌破10度範圍曝

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面