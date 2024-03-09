台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

▲只要設籍台南市未滿6歲孩童，辦理台南市公共圖書館借閱證，同時借閱3本童書，包含教育部精選繪本與親子共讀指引手冊各1本，即可免費領取1份閱讀禮袋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為從小深植兒童閱讀習慣，台南市44所公共圖書館，皆設有嬰幼兒閱讀專區（櫃），打造專屬0-5歲親子舒適閱讀空間，只要設籍台南市未滿6歲孩童，辦理南市公共圖書館借閱證，同時借閱3本童書，包含教育部精選繪本與親子共讀指引手冊各1本，即可免費領取1份閱讀禮袋，作為開啟閱讀的第一把鑰匙，歡迎0-5歲新手爸媽家庭攜手踏上閱讀旅程。

台南市文化局另外補充，除滿足上述條件外，只要參加圖書館辦理的嬰幼兒活動還可再多領取1份；2024年南市圖也特別加碼製作精美耐用的帆布提袋，作為活動閱讀禮袋贈送，不論是揹去借書或日常使用都十分適宜，數量有限，送完為止。

南市圖也持續與外部單位攜手合作，拓展閱讀風氣，3月23日上午9時與耶底底亞家庭關顧協會共同邀請諮商心理師王莉鈞及金音如，透過繪本故事，以淺顯易懂的方式帶領父母思考親職的多元性與可能性，活動結束後即可領取閱讀禮袋；另外每週三上午10時到12時，邀請社福機構在新總館B1提供民眾早療檢測服務，並帶領閱讀活動，為弱勢家庭點亮「心」希望。

台南市立圖書館館長楊馥菱介紹，豐富多元的閱讀推廣活動能夠培養孩子對閱讀的興趣，打造充滿書香的快樂童年，3月至4月將陸續登場「親親寶貝故事坊」趣味故事手作活動、「小小探險家」親子闖關遊戲、親職教育講座等活動；另外每週三上午10時、每週日上午10時與下午2時在新總館B1故事窩還有精彩說故事活動，歡迎市民朋友大手牽小手一起到圖書館享受親子共讀的樂趣，相關資訊請至南市圖官網或FB粉絲專頁查詢。